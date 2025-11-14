¡Toma de Casetas! CNTE deja paso libre en la autopista México-Puebla y Cuernavaca por paro de 48 horas

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como parte de su paro laboral de 48 horas y a manera de presión al Gobierno Federal se trasladan a la autopista de Puebla a bordo de ocho autobuses para levantar las plumas y permitir el paso libre de conductores de todo tipo de vehículos, realizando así la primera toma casetas.

¿Por qué se realizan estas movilizaciones?

Los profesores de las diferentes secciones de la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Guerrero llevan a cabo esta manifestación para pedir que la presidenta Claudia Sheinbaum atienda sus demandas.

Los profesores tomaron las calles para exigir la abrogación de la Reforma Educativa y otros aspectos de índole laboral. La protesta inició desde la autopista México-Puebla, donde llevarán a cabo un mitin.

¿Qué otras autopistas fueron afectadas?

Otro grupo de maestros se trasladan a la autopista Cuernavaca en la caseta de Tlalpan, donde esperan que haya respuesta a sus demandas al asegurar que de no haber solución arribarán de otras secciones de la CNTE para unir sus demandas que no han sido resueltas por el Ejecutivo Federal.

¿Qué acciones implementaron las autoridades?

Ante la movilización de los profesores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a cabo un operativo de vigilancia y vialidad para agilizar el tránsito en materia de movilidad vehicular.

