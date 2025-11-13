CNTE no descarta boicotear el Mundial de Fútbol 2026; mantiene plantón y advierte paro indefinido

“Si no hay solución no habrá Mundial”, es una de las consignas de los manifestantes de la CNTE

Después del intento de ingresar a Palacio Nacional, donde fueron repelidos por la policía, los contingentes de la CNTE instalaron su plantón de 48 horas en el exterior de la Cámara de Diputados.

Los maestros inconformes demandan derogar la reforma a la ley del ISSSTE del 2007 que aumentó de la edad para su jubilación, buscan también mayores recursos presupuestarios para elevar su salario y retomar el diálogo con la autoridad pero ahora solo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ampliar

¿Qué acciones prepara la CNTE si no hay respuesta?

La lideresa de la sección 22 de Oaxaca, Yenny Pérez, informó que la idea es hablar directamente con la Presidenta de la República y no con el titular de la SEP o la Secretaría de Gobernación.

Y advirtió que de no atender sus demandas en esta jornada de lucha realizarán otro paro pero ahora de 72 horas o de plano uno de carácter indefinido, incluso, no descartó que los maestros de la CNTE puedan boicotear la inauguración del Mundial de Fútbol en 2026.

“Si vemos que los paros escalonados de 24, 48 y 72 horas no vemos ninguna respuesta desde luego que estaríamos ya definiendo el paro indefinido y eso implica que estaremos accionando cuando esté el Mundial. ¿Podrían bloquear la inauguración? Seguramente va a ser un punto que vamos a discutir, no lo descartamos también y no lo damos por hecho, pero va a ser un punto de discusión en su momento”. — Yenny Pérez

Este tema fue motivo de consignas durante el posicionamiento político de la CNTE en este plantón de 48 horas en la Cámara de Diputados. Como “Si no hay solución no rodará el balón” o “si no hay solución no habrá Mundial”. También “Claudia nos trata muy mal y el próximo año no habrá Mundial”.

¿La CNTE se unirá a la marcha de la Generación Z?

Se les preguntó a los profesores si actuarán como grupo de choque contra la marcha de la Generación Z contra la corrupción, la inseguridad y la revocación del mandato de Claudia Sheinbaum.

Ampliar

El maestro Roberto Arias, de la coordinación de la dirección política nacional de la CNTE, respondió que no, por el contrario podrían sumarse a esa movilización, pero eso no forma parte de los acuerdos de asamblea de la Coordinadora.

“Nosotros somos respetuosos de todas las movilizaciones, nos unimos a las movilizaciones sociales, si ellos tienen una inquietud no podemos hacer más que sumarnos a la lucha que ellos emprenden, sabemos que es justa, como la lucha justa de nosotros, pero en ningún momento vamos a interrumpir, en ningún momento vamos a crear una contradicción en contra de ese movimiento social que nace y creo que va a crecer, pero eso es independiente al magisterio”. — Roberto Arias

¿Hubo diálogo con legisladores?

Los dirigentes de la CNTE informaron que la Cámara de Diputados les ofreció dialogar con los integrantes de las comisiones de Educación, Hacienda y de Presupuesto para revisar sus peticiones y buscar un acuerdo.

No hubo diálogo pero dirigentes de las diversas secciones de la CNTE entregaron su pliego petitorio a legisladores de dichas comisiones que salieron del recinto parlamentario para recibir el documento.

Finalmente, los profesores lamentaron la represión policiaca de esta mañana en el Zócalo, en la que les lanzaron gases para dispersarlos, aseguraron que este gobierno es igual o peor que los del PAN o PRI.

Ampliar

Además, rechazaron ser un movimiento de derecha como afirma la presidenta Sheinbaum, dijeron que los de la derecha fascista son los del actual gobierno que reprime las protestas.

Por lo pronto continuarán con su plantón hasta este viernes por la tarde noche en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Síguenos en Google News y encuentra más información