Generación Z pide a Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad evitar confrontaciones: “No somos su enemigo”

Manifestación pro-palestina en apoyo a Gaza, en Ciudad de México. / Anadolu

A un día de que la marcha nacional convocada por Generación Z se lleve a cabo este sábado 15 de noviembre, el movimiento, que ha sido tema de conversación durante las últimas semanas por la discusión pública sobre su naturaleza como colectivo, se dirigió a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad mexicanos, luego de haber emitido otros comunicados esta misma semana a otros grupos.

“No venimos contra ustedes, no somos su enemigo”, escribió el movimiento en un mensaje que se produce tras múltiples jornadas de violencia registradas en protestas previas donde oficiales, periodistas y manifestantes han resultado lesionados; el caso más reciente en la Ciudad de México ocurrió el 2 de octubre, cuando un grupo de encapuchados del llamado “bloque negro” irrumpió en la movilización y agredió a elementos de la policía capitalina.

Manifestación pro-palestina en apoyo a Gaza, en Ciudad de México. / Anadolu Ampliar

Nos acercamos a ustedes con respeto y con honor. Los invitamos a recordar su juramento, a ser parte del lado correcto de la historia. Los invitamos a caminar con su propio pueblo, no contra él — Generación Z México en redes sociales.

Sin embargo, su pronunciamiento también llega después de que reiterara su deslinde de cualquier acto vandálico que pudiera presentarse durante la manifestación como ataques a comercios, saqueos, pintas, destrozos o el uso de bombas molotov, hechos que han ocurrido en otras movilizaciones y que el grupo asegura no promueve.

Además, se dirigieron a porros, sindicatos y grupos que, según acusan, habrían sido movilizados tras la instalación de un cerco metálico en Palacio Nacional y en zonas aledañas.

TE PUEDE INTERESAR: Marcha de la Generación Z en CDMX: Ruta, afectaciones y alternativas viales para este sábado 15 de noviembre

Manifestación pro-palestina en apoyo a Gaza, en Ciudad de México. / Anadolu Ampliar

Presidenta Sheinbaum y la marcha de Generación Z

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó parte de la conferencia matutina de este jueves a analizar el movimiento y sus supuestos orígenes. Desde el Salón Tesorería, se expuso un análisis presentado por Miguel Elorza, coordinador de Infodemia, quien dijo que detrás del impulso de la marcha están fuerzas de oposición, empresarios, medios de comunicación e incluso la organización internacional Atlas Network, dedicada a apoyar proyectos vinculados a la libertad económica.

El movimiento ha rechazado en varias ocasiones estas versiones. Sin embargo, el discurso presidencial ha insistido en que presuntamente se habrían destinado alrededor de 90 millones de pesos para financiar la campaña que impulsa al colectivo.

Pese a toda la discusión política que rodea la convocatoria, la marcha sigue en pie para este sábado.

TE PUEDE INTERESAR: Generación Z lanza mensaje a menores de edad rumbo a marcha del 15 de noviembre y se deslinda de vandalismo