CCH Sur tiene nuevos accesos; Te contamos cómo son y a partir de cuándo retoman clases presenciales

Los alumnos del CCH Sur podrán regresar a sus aulas muy pronto pues la UNAM, ha puesto en marcha ciertas medidas de seguridad luego del incidente en donde un alumno asesinó a otro directamente. Te contamos cuáles son estas medidas de seguridad y a partir de cuándo regresarán los y las alumnas al plantel.

¿Cuáles son las medidas de seguridad del CCH Sur de la UNAM?

Después de aquél fatídico suceso dentro del plantel CCH Sur perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde el estudiante Lex Ashton agredió a su compañero Jesús Israel de 16 años y le causó la muerte, los estudiantes de los distintos niveles de la máxima casa de estudios han exigido mayor seguridad para que esto no vuelva a suceder.

Es por eso que de cierta manera, las autoridades universitarias se han dado a la tarea de reforzar esa seguridad, y ahora, se han visto los avances. Y es que han trabajado por casi mes y medio luego de que los actos se dieron, para que sus alumnos y alumnas puedan sentirse con la seguridad de acudir a su escuela.

En las imágenes se puede apreciar que colocaron torniquetes con lo que parece ser sensores, cámaras de seguridad, iluminación e incluso, repararon el piso para que sus estudiantes puedan caminar con tranquilidad.

¿Cuándo regresarán a clases las y los estudiantes del CCH Sur?

De acuerdo con diversas fuentes, se menciona que la UNAM retomará clases en el plantel del CCH Sur el próximo martes 18 de noviembre de 2025. Esto después de pasar casi mes y medio de no acudir a sus instalaciones por el incidente causado por el alumno Lex Ashton “N”.

¿Qué pasó en el CCH Sur?

El pasado 22 de septiembre de 2025 el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur) de la UNAM, un estudiante identificado como Lex Ashton “N” de 19 años, agredió con un arma blanca a su compañero Jesús Israel, de 16 años, causándole la muerte, y además hirió a un trabajador de limpieza que intentó intervenir para detener la agresión.

Esto de acuerdo a diversas investigaciones, se dice que fue porque tenía vínculos con comunidades virtuales que promueven discursos de odio y misoginia; al tratar de huir se arrojó desde un edificio del mismo plantel al verse acorralado, resultando con fracturas en sus piernas. Finalmente fue hospitalizado y actualmente, se mantiene detenido y vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, dictándose prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.