CCH SUR HOY: ¿Qué pasó? Murió un alumno atacado

Hace unos instantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, confirmó que se suscitó un ataque entre alumnos dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur), el cual suspendió actividades por esta acción.

De acuerdo con el comunicado lanzado en redes sociales por parte de las autoridades correspondientes, se menciona que personal de la SSC acudió al plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán por el reporte de una persona lesionada. Al llegar, por cuestiones de la autonomía universitaria no se permitió el acceso, sin embargo, se informó que un alumno encapuchado habría ingresado y agredió con una navaja a otro estudiante.

El resultado de esta acción fue que un alumno resultó lesionado con este objeto punzo cortante, mientras que un trabajador también fue herido en el momento pues trató de detener la agresión.

Se desconocen las causas del por qué el alumno agredió a otro y al trabajador, sin embargo, emprendió su huida dejando a ambos heridos. Mientras quería escapar y las autoridades universitarias trataban de atraparlo, el agresor se lanzó de un edificio y también resultó herido con fracturas en ambas piernas, por lo que fue llevado al hospital de inmediato junto con el trabajador y el otro alumno.

La información sigue en desarrollo, por lo que comunicaron que las autoridades del plantel solicitaron ayuda del personal de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes en este caso. Asimismo, concluyen con que pondrán a disposición de las autoridades ministeriales al presunto agresor en cuanto se recupere para seguir el protocolo de justicia.

Mientras, recomiendan a toda la comunidad estudiantil desalojar el plantel y mantenerse a salvo para que nadie más resulte herido. La información seguirá desarrollándose poco a poco y habrá que seguir de cerca las redes oficiales.

