CCH implementará revisión de mochilas por los incidentes de los últimos meses; ¿Cómo serán?

A raíz de la reciente amenaza de bomba y otros sucesos que que han sacudido a la comunidad estudiantil, las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la UNAM han determinado reforzar la vigilancia y seguridad interna. Por lo que han decidido implementar la revisión de mochilas, te contamos qué otras medidas implementarán para seguridad de su alumnado.

¿Cómo es el protocolo de revisión de mochilas en CCH Oriente?

El nuevo protocolo establece que “todo objeto o bolsa de gran tamaño será revisado por el personal de vigilancia” al ingreso de las instalaciones. La medida, que entró en vigor inmediatamente, busca específicamente evitar la entrada de artefactos explosivos voluminosos y mantener la “paz y tranquilidad” en el campus.

La decisión de revisar mochilas ha generado una inmediata controversia en la comunidad estudiantil. Mientras que las autoridades del CCH Oriente aclaran que la medida es estrictamente de protección y que “no busca invadir la intimidad” de los jóvenes, un sector de la comunidad universitaria ha criticado la acción.

Más de 30 Alertas en la UNAM

Aunque la alerta más reciente fue en el CCH Oriente, la Universidad Nacional Autónoma de México ha enfrentado un significativo aumento de incidentes. En el último mes, la universidad acumula más de 30 amenazas de bomba en diversos planteles de bachillerato, facultades e institutos.

En otras facultades de la UNAM donde se han implementado revisiones similares, la acción ha sido señalada por considerar que vulnera los derechos humanos y la autonomía estudiantil. El debate se centra en encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad escolar y respetar las libertades y la privacidad de los estudiantes.

La revisión de mochilas en el CCH Oriente ya es un hecho y marca un precedente significativo en las medidas de seguridad dentro de la UNAM.