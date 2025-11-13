Así funcionarán las multas acumuladas del nuevo Reglamento de Tránsito del Edomex a partir del 25 de noviembre

A partir del 25 de noviembre entrarán en vigor las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito del Estado de México.

Mucho ojo, porque a partir del 25 de noviembre entrarán en vigor las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito del Estado de México, que establecen un nuevo esquema de multas y sanciones acumulativas.

¿Cómo funcionarán las nuevas multas en el Edomex?

De acuerdo con las autoridades, este sistema elimina las multas fijas y determina el monto según la cantidad de infracciones acumuladas. Si no tienes antecedentes al momento de recibir una multa, se te aplicará el monto mínimo; si acumulas de dos a tres infracciones sin pagar, el monto pasará al rango medio; y si ya superas las cuatro, se aplicará el máximo permitido.

¿De cuánto serán las nuevas multas en Edomex?

Según la Secretaría de Movilidad del Estado de México, no respetar los señalamientos de tránsito tendrá un costo que irá de $1,810.24 pesos (16 UMAS) en su monto mínimo, $2,036.52 pesos (18 UMAS) en rango medio y hasta $2,262.80 pesos (20 UMAS) en su nivel máximo.

Si se usa el celular mientras se conduce, la sanción será de entre $1,810.24 y $2,262.80 pesos, dependiendo del historial del infractor.

En el caso de no usar cinturón de seguridad las multas van de $339.42 a $565.70 pesos, equivalentes de tres a cinco UMAS.

Con este esquema, los conductores con historial limpio pagarán menos, mientras que quienes acumulen infracciones enfrentarán sanciones más severas, buscando así mejorar la seguridad vial y fortalecer la cultura de respeto al reglamento.

