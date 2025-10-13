Transporte Público en Edomex: ¿Cuáles son las nuevas tarifas del pasaje en octubre y a partir de cuándo aplica?

Las nuevas tarifas del transporte público en el Estado de México entrarán en vigor esta semana. / Josue Uh

La Secretaría de Movilidad del Estado de México, encabezada por Daniel Andrés Sibaja González, dio a conocer las nuevas tarifas del servicio de transporte público colectivo y mixto de la entidad. Ahora te explicamos cómo quedaron.

“Desde 2020 hasta la fecha se han registrado incrementos significativos en diversas variables que impactan directamente en la estructura de costos del sector transporte”, se lee en la Gaceta Estatal, la cual argumenta que estas modificaciones permiten mantener la rentabilidad y viabilidad en la prestación del servicio.

¿De cuánto será el nuevo pasaje del transporte público colectivo en Edomex?

En el caso del transporte público colectivo, la nueva tarifa subirá a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, y 25 centavos más por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial, lo cual aplica en todos los municipios del Edomex.

Nueva tarifa del transporte público en Edomex. Ampliar

¿Cuál es el nuevo pasaje del transporte público mixto en Edomex?

En el caso del transporte público mixto, el costo sube a 11 pesos por los primeros diez kilómetros, y 25 centavos más por cada kilómetro extra.

La nueva tarifa aplicará en los municipios de:

Amanalco

Donato Guerra

Ixtapan del Oro

Otzoloapan

Santo Tomás

Valle de Bravo

Villa de Allende

Zacazonapan

Almoloya de Alquisiras

Coatepec Harinas

Ixtapan de la Sal

Joquicingo

Malinalco

Ocuilan

Sultepec

Tenancingo

Texcaltitlán

Tonatico

Villa Guerrero

Zacualpan

Zumpahuacán

Amatepec

Luvianos

Tlatlaya

San Simón de Guerrero

Tejupilco

Temascaltepec

¿Cuándo entran en vigor los nuevos precios del transporte en Edomex?

Será a partir del martes 15 de octubre cuando los nuevos precios del transporte público en el Estado de México comiencen a aplicarse tanto para el servicio colectivo como para el mixto.

