Nuevas multas de Tránsito en CDMX 2025: ¿De cuánto son las nuevas sanciones y a quiénes aplican a partir de octubre?

Conoce de cuánto son las nuevas multas de tránsito en CDMX 2025. / ©fitopardo

¿Nuevas multas de tránsito en la CDMX? Pues sí, pero no aplica para todos, así que no te preocupes. Aquí te explicamos a quiénes sí alcanzan estas nuevas disposiciones.

Hace unos días se dieron a conocer, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, una serie de reformas al Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad en las que se incluyen nuevas sanciones de tránsito, un nuevo tipo de licencia y modificaciones a los límites de velocidad..

¿De cuánto son las nuevas multas de tránsito en la CDMX?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas deberán circular a un límite máximo de 30 kilómetros por hora en cualquier zona o vía de la ciudad.

En caso de incumplimiento, los conductores podrán recibir multas que van de 100 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es decir, las sanciones podrían ir desde 11,314 hasta 33,942 pesos, tomando en cuenta que la UMA vigente es de 113.14 pesos,

TE PUEDE INTERESAR: ¿De cuánto es la multa por usar porta placas en CDMX 2025? Esto dice el Reglamento de Tránsito

¿De cuánto son las nuevas multas de tránsito en la CDMX? / LIVINUS Ampliar

Nuevas multas de tránsito por circular en vías de CDMX

Además, las autoridades establecieron que este tipo de vehículos no podrán circular por vías de acceso controlado cuando transporten sustancias tóxicas o peligrosas. Si lo hacen, podrían ser acreedores a multas de 200, 400 o hasta 600 veces la UMA, lo que equivale aproximadamente a montos de entre 22,628 y 67,884 pesos.

La nueva licencia E13 para transporte de sustancias peligrosas

Asimismo, también se anunció la nueva licencia especial tipo E13, la cual será para conductores de unidades que transporten materiales peligrosos o tóxicos dentro de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Verificación Vehicular en Edomex 2025: ¿De cuánto es la multa por no verificar el engomado rojo en octubre?