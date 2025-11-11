Sheinbaum defiende su estrategia de seguridad y reporta reducción de homicidios

Construir la paz y no hacer la guerra, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum al defender la estrategia de seguridad de su gobierno y de paso el de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta insistió que fue por la guerra contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón, que se dio fuerza al crimen organizado, por lo que insistió que se mantendrá el proyecto humanista de su administración atendiendo las causas y combatiendo la impunidad.

“El último año de Calderón los homicidios aumentaron en 148%, resultado de la llamada guerra contra el narco... El último año de Calderón al último año de Peña Nieto, aumentó en los homicidios dolosos de 42%. En realidad la estrategia fue prácticamente la misma”.

“Del último año de Peña, 2018, al último año del presidente López Obrador, 2024, la reducción de homicidios fue del 9%. Del último año, 2024, que el presidente López Obrador deja el gobierno, el 30 de septiembre, nosotros entramos el 1 de octubre, al 31 de octubre de 2025, una reducción del 28%”. — Claudia Sheinbaum

¿Qué resultados arroja la estrategia de seguridad?

Insistió su crítica contra el gobierno de Felipe Calderón enfatizando que a pesar de las víctimas colaterales, no funcionó.

“¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso, pero él decidió ejecuciones extrajudiciales ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente, sin un juicio y hay muchos ejemplos durante aquella época, pero no sólo eso sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos, por favorecer a un grupo delictivo ¿Cómo defender aquella actuación? pero además no dio resultados”. — Claudia Sheinbaum

Destacó que el promedio diario de homicidios dolosos de septiembre de 2024 a octubre de 2025 registró una disminución de 37% al iniciarse con 86.9 homicidios diarios y cerró en octubre con 54.5.

Sheinbaum Pardo reconoció que aún falta trabajo por hacer pero dijo no estará a favor de una intromisión del gobierno de Estados Unidos como señala parte de la oposición.

En estos tres meses de la administración de la Presidenta @Claudiashein ha habido avances significativos en materia de seguridad, las detenciones, los aseguramientos, el incremento de las operaciones en coordinación con las entidades federativas para detener a generadores de… pic.twitter.com/RLQNRwLJys — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 11, 2025

¿Qué postura tiene México ante la intervención extranjera?

“Nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele, pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos, la última intervención de Estados Unidos, lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio, que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países, con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar... En México nosotros no somos colonia de nadie nosotros somos un país soberano independiente”. — Claudia Sheinbaum

Previamente Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que en octubre de 2025 se registraron 32 homicidios dolosos menos diario de los que se registraron en septiembre de 2024.

El análisis del promedio diario de 2018 a lo que va de 2025 disminución del 34% entre los años 2018 y los diez meses del 2025. Las siete entidades que concentran el 51% del total de homicidios dolosos son Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Edomex, Guerrero y Michoacán.

Enfatizó que al comparar los periodos de enero a octubre de 2024 a 2025 26 entidades federativas disminuyeron el promedio de homicidios dolosos. Destacan Zacatecas con menos 70.5, Chiapas -58.7 y Quintana Roo con -57.3%.

Respecto a los delitos de alto impacto mencionó que la tendencia es a la baja en comparación de los últimos ocho años en 2018. Delitos 969.4 y ahora 522 lo que representa disminución del 46%. Robo vehículo disminución del -49%. Robo a transportista -54%.

