Fuerzas federales detienen a cinco presuntos delincuentes con armas y drogas en Michoacán

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informaron que como parte del reforzamiento de la vigilancia en el estado de Michoacán, fueron asegurados integrantes de un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, robo a transporte y extorsiones, entre otros delitos.

De acuerdo con la SSPC, estas acciones forman parte del operativo “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, impulsado por el Gobierno de México para reducir la violencia y fortalecer la seguridad en la entidad.

Operativos y aseguramientos en Buenavista, Cotija y Huetamo

Entre el 6 y 9 de noviembre, personal de inteligencia de las fuerzas federales realizó varios dispositivos en Michoacán que derivaron en la detención de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, además del aseguramiento de armas, drogas, materiales explosivos y vehículos.

En el municipio de Buenavista, los elementos federales detuvieron a cinco personas y les aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, 1,250 cartuchos y equipo táctico.

Mientras que en Cotija, se localizó un vehículo abandonado que contenía un fusil, 20 cargadores, 1,790 cartuchos y 52 kilos de material explosivo.

En el municipio de Huetamo, durante recorridos de vigilancia, los efectivos ubicaron seis vehículos, tres motocicletas, tres ametralladoras, 11 armas largas, un lanzagranadas, tres granadas, 91 cargadores, 2,878 cartuchos, 330 kilos de droga sintética y equipo táctico.

Detenidos y evidencia bajo investigación

Los detenidos junto con las armas, drogas y demás equipo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades federales señalaron que estos operativos se mantendrán activos en distintas regiones del estado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en coordinación con los tres niveles de gobierno.