El problema de la Seguridad no está resuelto: García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, expuso los avances en reducción de delitos y coordinación con estados frente a la inseguridad.

“Hay avances, pero el tema de seguridad no está resuelto”, sentenció ante senadores el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Avances en reducción de delitos y coordinación con estados

Dijo que la ciudadanía debe saber que se han disminuido delitos como el homicidio en 32 por ciento.

“Que la ciudadanía sepa que hay avances y que ellos son por el trabajo coordinado del gabinete de seguridad con los estados”, indicó.

También precisó el funcionario:“hay muchos delitos que continúan sucediendo, como el de productores limoneros, los agentes de investigación heridos en Acapulco y homicidios de empresarios”.

Sin embargo, dijo que su trabajo es medible y que presentar estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto.

Cooperación internacional y resultados operativos

García Harfuch destacó que en el ámbito de la cooperación internacional se ha fortalecido el trabajo con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y permitir el traslado de detenidos. Señaló además que se implementó el operativo Frontera Norte, con resultados positivos.

En el último año, se registraron los siguientes logros:

Detención de 35 mil 817 personas por delitos de alto impacto.

de 35 mil 817 personas por delitos de alto impacto. Aseguramiento de 18 mil 274 armas de fuego.

de 18 mil 274 armas de fuego. Decomiso de 288 toneladas de droga.

de 288 toneladas de droga. Desmantelamiento de 1,597 laboratorios de precursores químicos.

García Harfuch apuntó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha consolidado la lucha contra el robo y contrabando de hidrocarburos, logrando decomisar más de 98 millones de litros en 26 entidades de la República.

En el pleno fue cuestionado por el reciente asesinato del líder limonero en Michoacán, Bernardo Bravo. Ahí mismo, el secretario informó sobre la detención de un segundo involucrado en este crimen.

