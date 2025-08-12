Responde Sheinbaum a Trump sobre seguridad en CDMX… “no es más insegura que América Latina”

Washington tiene una tasa de homicidios casi tres veces mayor que CDMX, respondió la mandataria mexicana a su homólogo de Estados Unidos. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el trabajo realizado en la seguridad ciudad de México, enfatizando que Washington es más inseguro que la capital del país.

Después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, desplegó la Guardia Nacional para tomar control de la Policía de Washington DC, como parte de una campaña para controlar el crimen, y afirmara que la tasa de criminalidad de la capital estadounidense duplica la de Bagdad, además de superar la de Bogotá, en Colombia; la de Lima, en Perú, y la Ciudad de México, la mandataria se dijo de acuerdo, aunque refirió que ello no la pone por encima de otras ciudades en América Latina.

Comparación de homicidios

“La Ciudad de México no es la más insegura de América Latina, hay otras ciudades que tienen mayores índices delictivos por cien mil habitantes. Lo relevante en la Ciudad de México… Washington tuvo 187 homicidios, la Ciudad de México, en 2024, 978, dirán bueno, la Ciudad de México tuvo más que Washington, sí, nada más que la Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes y Washington 700 mil habitantes”.

Sheinbaum Pardo explicó que la tasa es de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes en el caso de Washington y de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de México.

Reducción de violencia en su gestión

La jefa del Ejecutivo Federal destacó que en el gobierno de Miguel Ángel Mancera los homicidios en la Ciudad de México se elevaron de manera desproporcionada, pero enfatizó que, cuando ella se hizo cargo de la capital, se redujo el número a dos diarios, trabajo que se mantiene hasta la fecha con Clara Brugada.

