10 regalos de navidad que puedes encontrar en este Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 está a la vuelta de la esquina, y si quieres invertir de una vez en los regalos de navidad, te dejamos toda la guía de precios para que ajustes tu bolsillo y no te agarren las prisas decembrinas.

¿Qué descuentos aprovechar en este Buen Fin 2025?

Buen Fin 2025: descuentos en ropa

Si quieres aprovechar el Buen Fin 2025 y dar regalos como ropa, puedes verificar los precios en internet o en las tiendas físicas. Tanto playeras, blusas, pantalones o chamarras pueden variar en precio, hay desde $80 hasta los $1000, dependiendo de qué tipo de ropa, marca y más.

Buen Fin 2025: descuentos en zapatos

Los zapatos suelen ser un poco más caros, pues dependerá el tamaño, el material o incluso, si son de adulto o de niños. Los precios oscilan entre los $700 hasta los $3000, pues ademas, depende el tipo de calzado que se requiera.

Buen Fin 2025: descuentos en perfumes

Si de oler bien se trata, puedes regalar distintos aromas, por lo que los precios de los perfumes y colonias varían en el mercado. Los precios que puedes encontrar están entre los $900 y $5000, dependiendo de qué marcas y el tamaño, recuerda que las versiones de viaje son un poco más baratas que las normales.

Buen Fin 2025: descuentos en libros

Los libros siempre son una gran opción, los temas de abordaje son muy diferentes pues hay desde fantasía hasta históricos que pueden sacar a alguien de su mundo cotidiano. Si esta es la opción que estás buscando, los precios van desde los $150 hasta los $800, dependiendo la editorial, el nombre, autor o autora y más.

Buen Fin 2025: descuentos en tecnología

Muchas personas aprovechan el fin de año para cambiar o renovar sobre todo sus celulares, es por eso que las compañías cambian sus precios y los suelen rebajar bastante. Entre los precios podrás encontrar celulares desde los $3000 hasta $25,000 dependiendo el modelo, marca y la gama.

Por otro lado, hay audífonos, bocinas, computadoras o incluso pantallas que varian sus precios. Así que te recomendamos acudir con tiempo a las tiendas para verificar la información de sus costos.

Buen Fin 2025: descuentos en cuidado personal

Es bien sabido que un buen regalo de navidad puede ser sobre el cuidado personal. Hay cremas para todo, sérums, jabones y más, por lo que los precios van desde los $400 hasta los $2500 dependiendo si quieres un kit o no. Aunado a esto, recuerda consultar a un dermatólogo antes de aplicar cualquier producto en tu piel.

Buen Fin 2025: descuentos en viajes

Muchas aerolíneas o agencias de viajes ponen en descuentos sus precios pueden variar dependiendo si el destino turístico es nacional o internacional, por lo que te recomendamos acudir al lugar y leer todo con claridad para que no pase ningún susto.

Buen Fin 2025: descuentos en consolas

Si tienes algún fan de los videojuegos o simplemente quieres aprovecharlo, hay consolas de diferentes tipos y sistemas operativos, por lo que podrás encontrarlas en precios desde los $8000 hasta los $14,000. Asimismo, si requieres piezas, controles o los mismos videojuegos, te sugerimos revisar los precios antes, durante y después de estas rebajas para elegir la mejor opción.

Buen Fin 2025: descuentos en juguetes

Ya sea que los menores o tú quieran un juguete, dependerá si es de colección o simplemente es para eso. Así que el tamaño, el tipo y otras cosas influirán en los costos, pero irán desde los $300 hasta los $1500 o más.

Buen Fin 2025: descuentos en electrodomésticos

Si estás en el mood de mudanza o vivir solo (a) o simplemente quieres consentir a alguien con algún electrodoméstico, dependerá qué se requiera como lavadoras, refrigeradores, cafeteras, licuadoras etc. Por lo que los precios variarán entre los $2000 hasta los $15,000.