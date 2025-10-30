Buen Fin 2025: ¿Cuándo es y por qué será diferente este año en comparación con las ediciones anteriores?

El Buen Fin es un evento comercial que se realiza anualmente en México inspirado en el famoso ‘Black Friday’ de Estados Unidos. Ésto es realmente atractivo para los consumidores ya que es un fin de semana completo dedicado a comprar cualquier tipo de cosas en oferta.

Buen Fin 2025 Ampliar

Este año llega una vez más el Buen Fin y te contamos cuándo es y por qué las autoridades han decidido modificarlo este 2025.

¿Qué es el Buen Fin?

Como se mencionó anteriormente, es un fin de semana dedicado completamente a disfrutar de precios realmente bajos en diversos productos de tiendas departamentales de todo tipo. El objetivo principal de que se lleve a cabo es incentivar el comercio y reactivar la economía del país antes de que cierre el año.

Esto, de acuerdo con las autoridades y empresas privadas, ofrece la oportunidad de que los consumidores adquieran bienes y servicios a precios especiales e incluso, con facilidades de pago. Se pueden encontrar diversos descuentos, promociones bancarias o cashback en algunas tarjetas de bancos en específico.

TAMBIÉN PUEDES LEER: “Lo Hecho en México está Mejor Hecho”; Secretaría de Economía y CCE lanzan campaña

¿Cuándo será el Buen fin 2025?

Las autoridades correspondientes han actualizado las fechas de este Buen Fin 2025 y es que en ediciones anuales anteriores, las ofertas comenzaban en el puente del 20 de noviembre. Sin embargo, este año han declarado que comenzará a partir del 13 de noviembre al lunes 17 del mismo mes.

Esto facilitará las compras presenciales y en línea, además de que podrá distribuir el flujo de consumidores para evitar las aglomeraciones.

¿Por qué el Buen Fin 2025 quiere incentivar a los productos que contengan el sello ‘Hecho en México’?

La Secretaría de Economía ha señalado que la integración del sello ‘Hecho en México’ forma parte de un plan para reforzar la identidad nacional y el reconocimiento de los productos mexicanos. Esto busca que el consumidor mexicano valore y prefiera la manufactura, el diseño y la producción local sobre los productos importados, fomentando el consumo consciente.

Esto es importante para la economía local, pues fortalecerá el comercio interno y generará la inclusión para los pequeños negocios.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Economía y Lotería Nacional difunden el XV Aniversario de El Buen Fin, evento comercial más importante de México