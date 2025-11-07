Buen Fin 2025: ¿Cuáles son los descuentos que tienen las tarjetas INAPAM?

El Buen Fin 2025 se acerca, trayendo consigo las promociones más grandes del año, del 13 al 17 de noviembre. Para los adultos mayores, esta temporada de descuentos es una oportunidad doble de ahorro, ya que pueden maximizar sus compras combinando las ofertas generales con los beneficios permanentes que otorga su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

A continuación, te explicamos cómo aprovechar al máximo tu credencial durante estos días de ofertas.

¿Hay descuentos exclusivos del INAPAM en el Buen Fin?

Es importante aclarar que, según comunicados oficiales, el INAPAM no ofrece rebajas adicionales o exclusivas por motivo del Buen Fin 2025. Los descuentos de la credencial son fijos y se aplican durante todo el año en comercios afiliados.

Sin embargo, hay una excepción y es que los adultos mayores pueden acceder a todas las promociones generales del Buen Fin (meses sin intereses, rebajas directas, bonificaciones) y, en muchos casos, combinarlas con sus descuentos permanentes del INAPAM.

El poder de la credencial INAPAM durante el Buen Fin se encuentra en la posibilidad de duplicar el ahorro en rubros esenciales. Para lograrlo, los expertos recomiendan:

Consulta en tienda las promociones: Antes de pagar, siempre pregunta si el establecimiento permite acumular el descuento de INAPAM sobre una oferta ya existente del Buen Fin. Prioriza rubros clave: Las mayores oportunidades de ahorro doble suelen encontrarse en lo que es salud y servicios como agua o gas. Planea con anticipación tus compras: Compara si la promoción directa del Buen Fin es más ventajosa que el descuento del INAPAM, o si puedes usar ambos. Si la tienda no permite la acumulación, elige la opción que represente el mayor beneficio.

¿Qué tipos de descuentos se mantienen en este Buen Fin con la credencial INAPAM?

Más allá de los días de ofertas, la credencial INAPAM sigue siendo una poderosa herramienta de ahorro constante, otorgando descuentos permanentes a personas de 60 años o más en áreas como:

Transporte Público: Tarifas preferenciales o viajes gratuitos en varias ciudades y estados.

Tarifas preferenciales o viajes gratuitos en varias ciudades y estados. Vestido y Hogar: Promociones en tiendas de autoservicio y departamentales.

Promociones en tiendas de autoservicio y departamentales. Alimentos: Descuentos en restaurantes y cafeterías afiliadas.

Para identificar todos los negocios donde se aceptan los beneficios, se recomienda consultar el Directorio de Beneficios 2025 del INAPAM antes de iniciar las compras.

