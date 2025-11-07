Emmanuel Macron en México: se reúne con Claudia Sheinbaum por los 200 años de relaciones diplomáticas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron fue recibido esta mañana en el AICM por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente en su visita oficial a México.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron en México, fue recibido esta mañana por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente en el hangar de la Base Militar No. 19 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

📸 El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), y a su comitiva, quienes arribaron a las 00:50 hrs. a nuestro país.



El presidente Macron realiza una visita oficial a nuestro país

¿De qué tratará la reunión entre Macron y Sheinbaum?

Como parte de la visita oficial del mandatario francés, sostendrá una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, tal como dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en redes sociales.

¿Por qué es importante la visita de Macron a México?

La reunión se realiza previa a las actividades a desarrollarse como parte de la conmemoración del aniversario número 200 de la relación diplomática México-Francia, que busca fortalecer los lazos de cooperación política, económica y cultural entre ambas naciones.

Emmanuel Macron llega a México en el marco de una relación bilateral para dar inicio a una etapa de modernización y reforzamiento de los lazos comerciales, cabe señalar que Francia es el 15º socio comercial de México a nivel global y el segundo en América Latina, siendo México la puerta de entrada de Francia a América.

En México operan cerca de 550 empresas francesas que generan casi 175,000 empleos, y en el sector agroalimentario, México y Francia buscas la modernización de las relaciones en dicho sector con proyectos de seguridad alimentaria y colaboración en la iniciativa “4 por 1000” para la rehabilitación de suelos.

