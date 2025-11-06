México concluye mesas rumbo a la Revisión del T-MEC en 2026

Toda la información recabada será integrada en un documento que se presentará a la presidenta de México y al Senado de la República en enero de 2026

La Secretaría de Economía se congratuló de haber concluido las mesas de consulta rumbo a la Revisión del T-MEC en 2026, espacios de diálogo que durante todo el mes de octubre mantuvo con 30 sectores productivos y con actores clave en cada uno de los 32 estados de la República.

¿Qué temas se abordaron en las mesas rumbo a la revisión del T-MEC?

Estas mesas de trabajo, destacó, permitieron identificar los temas que los participantes consideran prioritarios en materia de comercio exterior para impulsar la competitividad de la economía mexicana en el marco del T-MEC.

Además del intercambio en las mesas, se difundió un cuestionario para profundizar en las propuestas de la iniciativa privada. Con corte al 5 de noviembre, se han recibido más de dos mil cuestionarios correspondientes a las consultas estatales y al menos 500 provenientes de representantes de los distintos sectores económicos.

Toda la información recabada, tanto en las mesas como en los cuestionarios, será procesada e integrada en un documento que se presentará a la presidenta de México y al Senado de la República en enero de 2026, como parte de la construcción de una postura nacional rumbo a la revisión del T-MEC, informó el secretario Marcelo Ebrard.

Agregó que este proceso de consulta es inédito, “no se había llevado a cabo en México”. Detalló que nunca hubo un proceso abierto para poder opinar, es la primera vez que se hace.

¿Cómo avanza México hacia la revisión del T-MEC?

La Secretaría de Economía destacó que las mesas de trabajo son solo una parte del esfuerzo que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, está realizando para conformar una postura negociadora que refleje el interés nacional de la manera más integral posible. Además, se cuenta con un micrositio del T-MEC donde los interesados pueden subir comentarios y propuestas; simultáneamente se llevan a cabo diálogos sindicales en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Con este proceso, México avanza de manera ordenada y transparente hacia la Revisión del T-MEC, asegurando que la voz de los sectores productivos sea tomada en cuenta y reconociendo las particularidades económicas y sociales de cada estado y sector. La Secretaría de Economía reafirma su compromiso de impulsar condiciones más equitativas para las empresas mexicanas en el marco del T-MEC y fortalecer así la integración regional, garantizando que la postura nacional responda a las realidades y necesidades del país.

¿Qué sectores participaron en las mesas de consulta?

Las mesas sectoriales que se llevaron a cabo fueron: vehículos pesados; logística; leche, lácteos y derivados; bebidas y alimentos procesados; muebles y papel; minería; química; plásticos y juguetes; Tics; servicios profesionales y empresariales; agroindustria; vehículos ligeros; energía y petroquímica; productos metálicos, metalmecánica y derivados; economía circular; aeroespacial; calzado, textiles y vestido.

Así como: cemento, vidrio y cerámica; manufacturas eléctricas; agrícola; cadenas pecuarias; industrias creativas; electrónica; acero y aluminio; turismo; inmobiliario y construcción; salud farmacéutica, dispositivos médicos y cosméticos; autopartes y llantas; pesca; economía social.

