Ricardo Gallardo revive propuesta de castración química tras acoso a Claudia Sheinbaum

El gobernador de SLP, revive su propuesta de castración química a reincidentes del delito de violación.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, revivió su propuesta de castración química para agresores sexuales, una iniciativa que planteó durante su campaña y que ahora busca retomar tras el reciente acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

El mandatario potosino, de extracción Verde, se sumó a las múltiples reacciones de apoyo hacia la presidenta, quien fue víctima de un acto de acoso mientras se dirigía del Palacio Nacional a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Gallardo, quien ha defendido su postura en diversos foros, dio a conocer a medios que plantea una fórmula legal escalonada en su entidad para los casos de reincidencia en delitos de violación, en los que dijo se podrían aplicar medidas más severas,

si eres reincidente en violación ya no eres apto para la sociedad; por eso hay que presionar al Congreso para llegar a eso”. —

Aunque Sheinbaum declaró en su momento que no dio mayor importancia al hecho, perpetrado por un hombre en presunto estado de ebriedad, posteriormente presentó una denuncia penal. El agresor, identificado como Uriel “N”, habría acosado también a otra mujer el mismo día.

Gallardo propone endurecer penas

El gobernador Gallardo afirmó que en su estado se fortalecerán las leyes contra delitos sexuales y que se revisará la iniciativa para implementar la castración química, con el objetivo de erradicar la reincidencia y proteger a las víctimas.

Sheinbaum activa penas ejemplares para acosadores

Al día siguiente de la agresión, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un Plan General contra el Acoso Sexual y una campaña nacional para homologar este delito en todo el país, con penas ejemplares.

Este plan fue presentado por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien explicó que su propósito es agilizar las denuncias, ofrecer atención inmediata a las víctimas y promover una nueva relación de respeto entre hombres y mujeres, sentando las bases para una sociedad libre de violencia de género.

