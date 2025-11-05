Diputados de todos los partidos condenan acoso a Claudia Sheinbaum

Diputados de las diferentes fracciones repudiaron el acosa de qeu fue objeto la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico de la CDMX.

Diputados de todos los partidos políticos se solidarizaron con la presidenta Claudia Sheinbaum, luego del acoso que sufrió por parte de una persona en estado de ebriedad cuando caminaba por calles cercanas a Palacio Nacional.

Los legisladores coincidieron en que el incidente refleja la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en el país y llamaron a reforzar las medidas de seguridad presidencial.

Condeno la agresión que sufrió la Presidenta de la República.



Ninguna mujer debe ser violentada.



Ninguna mujer debe ser violentada.

Lo ocurrido revela la crisis de seguridad que lamentablemente se vive: feminicidios, homicidios, desaparecidos, agresiones cómo esta y atentados como el de Carlos Manzo no deben…

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, calificó el hecho como muy grave y una imprudencia por parte de la Jefa del Ejecutivo.

“Muy grave, muestra lo endeble de la seguridad que tiene la Presidencia de la República y si ella que tiene poder, escoltas y la máxima representación del país le hacen eso, qué le puede garantizar a las mujeres de a pie. Si hubiera tenido una aguja este señor, hubiéramos tenido otra desgracia, y lo que implica para el país y las mujeres”, expresó.

A su vez, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, resaltó que “la seguridad de la Presidenta de México es la seguridad de toda la Nación”, subrayando la necesidad de revisar los protocolos de resguardo presidencial.

Por su parte, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió a Sheinbaum fortalecer su seguridad, incluso si eso implica reducir la cercanía con la gente.

“Es la primera mujer Presidenta de México y no puede estar tan vulnerable. Aunque su equipo de seguridad se exceda, tiene que tener un mínimo de seguridad. No debe haber exceso de confianza; las condiciones no están para eso”, advirtió.

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, condenó la agresión contra la mandataria federal y sostuvo que ningún acto de violencia hacia las mujeres puede normalizarse.

“Ninguna mujer puede ser violentada. Lo ocurrido revela la crisis de seguridad que lamentablemente se vive: feminicidios, homicidios, desaparecidos, agresiones como esta y atentados como el de Carlos Manzo no deben normalizarse”, señaló.

