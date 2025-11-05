Claudia Sheinbaum presenta denuncia contra el sujeto que la acosó en calles del Centro Histórico de la CDMX

La mandataria presentó una denuncia en contra del sujeto que la acosó en la CDMX. / ObturadorMX

Luego del episodio de acoso que la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió la tarde de este martes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, la mandataria anunció que presentó una denuncia en contra del sujeto que cometió este acto, el cual quedó registrado en video mientras ella se dirigía caminando hacia la Secretaría de Educación Pública.

Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. — Claudia Sheinbaum.

La presidenta explicó por qué iba caminando

Sheinbaum explicó que decidió caminar al lugar porque era el trayecto más corto. “No tiene otra explicación. Si salíamos en auto íbamos a llegar 20 minutos después porque ya se nos había hecho tarde”, comentó y agregó que personal de Ayudantía le recomendó hacerlo así, pues el recorrido solo tomaría cinco minutos.

La mandataria dijo que durante el trayecto se encontraba conversando con otras personas y no percibió de inmediato lo ocurrido. “Fue Juan José, quien coordina el equipo de ayudantía, quien intervino para apartarlo. Más tarde, al revisar los videos, me di cuenta de lo que realmente había ocurrido”, explicó.

¿Quién es el acosador de la presidenta Sheinbaum?

El presunto agresor fue identificado como Uriel “N”, un hombre de 33 años acusado de acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a otras mujeres en la zona del Centro Histórico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó este miércoles que Uriel “N” fue detenido sobre el Paseo de la Condesa.

En el mismo comunicado, la dependencia informó que también fue señalado por una joven de 25 años a quien realizó tocamientos, así como por otra mujer en las calles Bolívar y Tacuba.

