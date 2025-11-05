Grecia Quiroz asumirá la alcaldía de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo

Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, asumirá este miércoles la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán. La decisión se da tras una serie de reacciones de políticos, colectivos y ciudadanos que han exigido justicia y condenaron el crimen del presidente municipal.

¿Cuándo y cómo asumirá el cargo Grecia Quiroz?

Luego del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, las muestras de solidaridad no se hicieron esperar. El martes, Grecia Iztel Quiroz García sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde recibió las condolencias de la mandataria y de diversos legisladores.

De acuerdo con fuentes cercanas a la también activista, la sesión solemne del cabildo se llevará a cabo alrededor de las 14:00 horas, momento en que rendirá protesta como alcaldesa interina de Uruapan.

¿Qué respaldo político tiene Grecia Quiroz?

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, respaldó la decisión de “La Sombreriza”, movimiento político independiente al que perteneció Carlos Manzo y que ahora impulsa la llegada de su viuda a la presidencia municipal.

Con este nombramiento, Grecia Quiroz busca dar continuidad al proyecto de gobierno de su esposo y encabezar la reconstrucción institucional del municipio, en medio de un clima de duelo y exigencia de justicia.

