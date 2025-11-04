Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila para la presidencia de Uruapan

En su más reciente mensaje, Grecia Quiroz instó a que las movilizaciones y protestas por la justicia se realicen de manera pacífica y civilizada

Tras el lamentable asesinato del alcalde, Carlos Manzo Rodríguez, Uruapan, Michoacán, tiene nueva alcaldesa sustituta.

Por medio de un documento firmado el 3 de noviembre a las 15:00 hrs, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, solicitó al Congreso del Estado de Michoacán que se sometiera a consideración del Pleno la designación de Grecia Quiroz García para tomar las riendas del gobierno local.

Ampliar

Te podría interesar: Se reúne Sheinbaum con viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz

¿Cómo fue designada Grecia Quiroz como alcaldesa?

De esta manera, Grecia Quiroz García continuará con el proyecto político de su esposo, conocido como el “Movimiento del Sombrero”. Durante sus discursos de los últimos días, se compromete a honrar la memoria de su esposo y mantener viva la lucha que él encabezó contra la inseguridad y la corrupción en el municipio.

Desde el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz daba señales de que ella continuaría con el 'Movimiento del Sombrero' Ampliar

La propuesta de Quiroz, impulsada por el movimiento independiente, recibió el apoyo absoluto de todas las fuerzas políticas en el Congreso local.

Quiroz García ya se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Te puedes leer también: Revelan cronología y video del C5 del homicidio del alcalde Carlos Manzo; era un ataque planeado|VIDEO

¿Qué propone la nueva alcaldesa de Uruapan?

Desde el homenaje póstumo a su esposo y en recientes mensajes, Quiroz García ha transformado su dolor en un llamado a la resistencia y la unidad. Su principal mensaje es una promesa:

“El legado que dejó Carlos lo vamos a retomar... Vamos a seguir adelante con nuestro movimiento independiente del sombrero”. — Grecia Quiroz García

En un emotivo llamado a los simpatizantes, la futura alcaldesa instó a que las movilizaciones y protestas por la justicia se realicen de manera pacífica y civilizada, condenando los actos de vandalismo.“A él no le hubiera gustado, su lucha no fue encaminada a hechos violentos”.

Quiroz ha asegurado que sostendrá reuniones para abordar la gobernabilidad del municipio y trabajar por los sectores más vulnerables.

También puedes leer: Así comenzaron los asesinatos de alcaldes municipales en el gobierno de Sheinbaum; Carlos Manzo, el más reciente

¿Quién es Grecia Quiroz?

Grecia Itzel Quiroz García es la madre de los dos hijos de Carlos Manzo y una figura que ya había incursionado en la administración pública y la política de Uruapan:

Presidenta Honoraria del DIF Municipal : Recientemente, asumió este cargo honorario en el Sistema DIF Uruapan, enfocando su labor en apoyar a adultos mayores, mujeres y la niñez en situación vulnerable.

: Recientemente, asumió este cargo honorario en el Sistema DIF Uruapan, enfocando su labor en apoyar a adultos mayores, mujeres y la niñez en situación vulnerable. Acompañó a su esposo durante su campaña y en 2024 buscó una diputación local por el distrito 20 de Uruapan como candidata independiente, postulada por la asociación civil Mujeres Empoderando Uruapan, aunque renunció a esta aspiración en enero de 2025 para centrarse en su trabajo en el DIF.

Grecia Quiroz contendió por una diputación, pero declinó para dedicarse al DIF Municipal Ampliar

Con su toma de protesta, Quiroz pasará de la gestión social a enfrentar el desafío de liderar la alcaldía de Uruapan en un momento crítico, con la firme intención de no permitir que la voz de su esposo sea silenciada.

Síguenos en Google News y encuentra más información