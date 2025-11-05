El test para saber si tu pareja sabotea tu dieta; ¡Según la ciencia!

¿Quién no ha escuchado la frase “comer es un acto de amor”? Es delicioso, es una conexión pero, ojo, que tu pareja y tu estado civil podrían ser más responsables de esos kilitos extra de lo que crees.

La ciencia tiene los números. La health coach Isabel Gutiérrez Iriarte junto a Martha Debayle en W Radio, nos trae datos impactantes para que, de una vez por todas, te caiga el veinte.

¿Qué dice la ciencia sobre la alimentación en pareja?

Un estudio de la University of Bath comprobó que los hombres casados pesan en promedio 1.4 kg más que los solteros. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no se queda atrás: el 70% de los casados tienen mayor riesgo de obesidad solo por su estado civil.

Además, el Max Planck Institute for Human Development sugiere que las parejas que se mudan juntas ganan el doble de peso en los primeros 4 años. Sin embargo, la buena noticia es que, según la OMS, las parejas que hacen cambios de estilo de vida en equipo pierden 4.5 kilos más que quienes lo intentan solos. ¡Ahí está el switch!

¿Por qué tu pareja puede estar complicando tu camino saludable?

Si sientes una resistencia sutil (o no tan sutil) cada vez que mencionas “ensalada” o “gimnasio”, tu pareja podría estar saboteando tus esfuerzos, y no siempre es intencional. La coach Isa nos explica que este comportamiento puede venir de la inseguridad o miedo al cambio. Tu pareja puede temer que te alejes o que el cambio afecte sus costumbres compartidas, sintiéndolo como una crítica hacia sus propios hábitos.

Esto se complica si hay problemas de autoestima o inseguridades reflejadas. A veces, si estás perdiendo peso y sintiéndote mejor, tu transformación puede despertar celos o inseguridad en tu pareja, poniéndola a la defensiva.

Incluso pueden experimentar una sensación de pérdida de conexión si antes compartían hábitos poco saludables. El sabotaje, querida, no es contra ti; es un mecanismo de defensa ante un cambio que temen que modifique su relación.

Estrategias para ponerte primero y evitar el drama

La solución no es el drama, sino la comunicación honesta y la firmeza.

Opción 1: El Camino de la Sinceridad. Si sabes que será un tema, háblale de por qué lo quieres hacer: explícale los beneficios en tu salud metabólica, tu autoestima y cómo te sientes.

Si sabes que será un tema, háblale de por qué lo quieres hacer: explícale los en tu salud metabólica, tu autoestima y cómo te sientes. Opción 2: El Camino de la Acción Silenciosa. Simplemente comienza a hacerlo. Tu pareja verá el cambio en tu humor y tu energía, y eso motiva. ¡Jamás presiones ni critiques!

