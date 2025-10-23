Hipopresivos: Qué son, para qué sirven y la rutina de 15 minutos

Ya sea que estés en plena recuperación postparto, que busques ese vientre plano sin matarte en el gimnasio, o que (como el 30% de las mujeres mayores de 50 años) sufras de incontinencia urinaria leve, hay una técnica que está revolucionando la salud femenina: los Hipopresivos.

Hipopresivos / Maria Korneeva Ampliar

Para desentrañar este secreto, invitamos a Michelle Weil Treviño , Health Coach y experta en Low Pressure Fitness con Martha Debayle en W Radio, quien nos explica por qué esta práctica es tan efectiva.

¿Qué es la ‘Magia’ del Hipopresivo?

El nombre significa “menos presión” y eso es exactamente lo que hace. Es una técnica que combina posturas específicas con una respiración clave: la apnea espiratoria.

Exhalas todo el aire.

Te quedas sin aire (apnea).

Abres las costillas sin inhalar.

Este movimiento genera un “efecto de succión” que activa de forma involuntaria los músculos más profundos de tu abdomen y tu suelo pélvico (el famoso transverso abdominal, tu faja natural).

Los datos duros que nos pone la ciencia

Incontinencia : Un estudio de Neurourology and Urodynamics comprobó que hacer hipopresivos 3 veces por semana durante 12 semanas redujo la incontinencia leve hasta en un 60%.

: Un estudio de Neurourology and Urodynamics comprobó que hacer hipopresivos 3 veces por semana durante 12 semanas redujo la incontinencia leve hasta en un 60%. Postparto : El 70% de las mujeres tras un parto sufren debilidad del suelo pélvico. Los hipopresivos fortalecen esa zona sin riesgo de prolapsos, algo fundamental.

: El 70% de las mujeres tras un parto sufren debilidad del suelo pélvico. Los hipopresivos fortalecen esa zona sin riesgo de prolapsos, algo fundamental. Resultados: En un ensayo clínico (2019), 8 de cada 10 mujeres reportaron una mejoría significativa en su función abdominal y pélvica después de 16 semanas.

Hipopresivos / BDLM Ampliar

Además de prevenir hernias y aliviar el dolor de espalda, Michelle nos recuerda los beneficios estéticos:

Cintura Reducida : Trabajas el músculo que realmente te da un “vientre plano” y funcional, ayudando a reducir la cintura sin hacer crunches.

: Trabajas el músculo que realmente te da un “vientre plano” y funcional, ayudando a reducir la cintura sin hacer crunches. Mejor Postura : El efecto de succión alinea tu columna y te obliga a estirarte, mejorando tu postura de forma automática.

: El efecto de succión alinea tu columna y te obliga a estirarte, mejorando tu postura de forma automática. Mejora Sexual: Al fortalecer el suelo pélvico, se aumenta la conciencia corporal y la performance sexual.

Tu rutina de 15 minutos, paso a paso

Michelle recomienda empezar con 10 a 15 minutos y tres posturas básicas (acostada, cuadrupedia o de pie) con estas consideraciones:

Preparación: Haz la práctica descalza y con al menos dos horas de ayuno.

El Ciclo: Repite en la postura elegida: 3 respiraciones profundas + 1 apnea de 8 a 10 segundos.

¡Ojo! Si estás embarazada (más de 3 meses) o tienes hipertensión no controlada, consulta a tu médico antes de empezar.