Hipopresivos: Qué son, para qué sirven y la rutina de 15 minutos
La ciencia los respalda con el 60% menos incontinencia, te contamos todo sobre la técnica para postparto y abdomen con la rutina paso a paso
Ya sea que estés en plena recuperación postparto, que busques ese vientre plano sin matarte en el gimnasio, o que (como el 30% de las mujeres mayores de 50 años) sufras de incontinencia urinaria leve, hay una técnica que está revolucionando la salud femenina: los Hipopresivos.
Para desentrañar este secreto, invitamos a Michelle Weil Treviño , Health Coach y experta en Low Pressure Fitness con Martha Debayle en W Radio, quien nos explica por qué esta práctica es tan efectiva.
¿Qué es la ‘Magia’ del Hipopresivo?
El nombre significa “menos presión” y eso es exactamente lo que hace. Es una técnica que combina posturas específicas con una respiración clave: la apnea espiratoria.
- Exhalas todo el aire.
- Te quedas sin aire (apnea).
- Abres las costillas sin inhalar.
Este movimiento genera un “efecto de succión” que activa de forma involuntaria los músculos más profundos de tu abdomen y tu suelo pélvico (el famoso transverso abdominal, tu faja natural).
Los datos duros que nos pone la ciencia
- Incontinencia: Un estudio de Neurourology and Urodynamics comprobó que hacer hipopresivos 3 veces por semana durante 12 semanas redujo la incontinencia leve hasta en un 60%.
- Postparto: El 70% de las mujeres tras un parto sufren debilidad del suelo pélvico. Los hipopresivos fortalecen esa zona sin riesgo de prolapsos, algo fundamental.
- Resultados: En un ensayo clínico (2019), 8 de cada 10 mujeres reportaron una mejoría significativa en su función abdominal y pélvica después de 16 semanas.
Además de prevenir hernias y aliviar el dolor de espalda, Michelle nos recuerda los beneficios estéticos:
- Cintura Reducida: Trabajas el músculo que realmente te da un “vientre plano” y funcional, ayudando a reducir la cintura sin hacer crunches.
- Mejor Postura: El efecto de succión alinea tu columna y te obliga a estirarte, mejorando tu postura de forma automática.
- Mejora Sexual: Al fortalecer el suelo pélvico, se aumenta la conciencia corporal y la performance sexual.
Tu rutina de 15 minutos, paso a paso
Michelle recomienda empezar con 10 a 15 minutos y tres posturas básicas (acostada, cuadrupedia o de pie) con estas consideraciones:
- Preparación: Haz la práctica descalza y con al menos dos horas de ayuno.
- El Ciclo: Repite en la postura elegida: 3 respiraciones profundas + 1 apnea de 8 a 10 segundos.
¡Ojo! Si estás embarazada (más de 3 meses) o tienes hipertensión no controlada, consulta a tu médico antes de empezar.