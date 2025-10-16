¿Estás subiendo de peso por la menopausia? Expertos explican las verdaderas causas

La menopausia no engorda, sino que cambia la forma en que el cuerpo usa la energía / kate_sept2004

El próximo 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) para crear conciencia sobre la salud femenina y la prevención de enfermedades durante esta etapa.

Entre los especialistas participantes se encuentra la nutrióloga deportiva Beatriz Boullosa, expresidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y exnutrióloga de la Selección Mexicana de Futbol. Boullosa abordará un tema que preocupa a millones de mujeres: el aumento de peso durante la menopausia.

No dejen de meterse a nuestro Summit de Menopausia en donde hablaremos sobre hormonas, cáncer, cerebro y todo lo que deben de saber sobre esto que nos pasa a todas. Aquí les dejamos el link: https://t.co/jffMjnTfB2 — marthadebayle (@marthadebayle) October 16, 2025

Lo hormonal influye, pero no lo explica todo

Durante la perimenopausia y menopausia, la caída de estrógenos y progesterona afecta la sensibilidad a la insulina y el manejo de la glucosa, sin embargo, Boullosa aclara que esto no significa que el aumento de peso sea inevitable.

La pérdida de músculo: la raíz del problema

A partir de los 35 años, si no se entrena fuerza, se pierde masa muscular, el tejido que más calorías quema incluso en reposo. Boullosa recomienda entrenar fuerza de dos a cuatro veces por semana, ya sea con pesas, bandas elásticas, pilates o ejercicios con el propio peso corporal, para conservar el músculo y mantener un metabolismo activo.

La dieta de los 25 ya no funciona

Otro error frecuente es seguir comiendo igual que a los 25 años. En esta etapa, el cuerpo femenino necesita más proteína y fibra, y menos azúcares simples, comer poco o saltarse comidas puede ralentizar aún más el metabolismo.

Se sugiere consumir al menos 1.5 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, repartidos en cada comida, y priorizar fuentes como carnes magras, pescado, huevo, legumbres y yogur griego.

El papel del sueño y el estrés

El cortisol, la hormona del estrés, puede sabotear incluso los mejores hábitos. Dormir poco o vivir en estrés constante favorece la acumulación de grasa abdominal. Por ello, dormir entre siete y ocho horas de calidad por noche es esencial para regular el apetito, controlar el peso y mantener equilibrio hormonal.

Claves prácticas para un metabolismo saludable después de los 40

Entrena fuerza con constancia. Prioriza la proteína en cada comida. Duerme bien y reduce el estrés. Evita azúcares y alcohol, especialmente en la noche. Mantente activa más allá del gimnasio: caminar, bailar o moverte durante el día cuenta.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Qué es un ‘corazón congelado’? La era del “no enamoramiento” ha llegado

El mensaje de Boullosa es claro: la menopausia no debe verse como una condena metabólica, sino como una oportunidad para reinventar la relación con el cuerpo y la salud.

“Mantener músculo, comer bien y descansar son las tres bases del bienestar femenino en esta etapa”.