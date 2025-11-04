¿Inés Gómez Mont está en Miami junto con sus hijos, tras la detención de Víctor Álvarez Puga? Esto se sabe

El periodista Javier Ceriani apunta a que Inés Gómez Mont vive en una mansión en Miami, Florida, junto con sus hijos.

Luego de que se reportara la detención de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, por autoridades de Estados Unidos debido a su estatus migratorio, el caso ha regresado a la conversión pública luego de que el periodista Javier Ceriani, documentó lo que, según afirma, sería la casa de la exconductora en Florida.

En México, Álvarez Puga es buscado por la Fiscalía General de la República y por Interpol, que emitió una ficha roja en 2021 por su presunta participación en un entramado de corrupción con el que habrían desviado casi 3 mil millones de pesos de recursos públicos. Tanto él como su esposa están acusados de peculado, lavado de dinero y evasión fiscal.

Según Ceriani, una mansión ubicada en Miami habría sido presuntamente el lugar donde fue detenido Álvarez Puga. De acuerdo con una investigación realizada por él, la propiedad estaría registrada a nombre de Igma International Corp, una corporación con fines de lucro en Florida, en la que Gómez Mont figura como única presidenta.

Sheinbaum confirmó que se busca el regreso a México del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en Estados Unidos Ampliar

Entonces... ¿Inés Gómez Mont está viviendo en Miami?

Ceriani señaló que la vivienda se encuentra bajo el nombre de esta empresa y que, presuntamente, la exconductora residiría en esa mansión junto con sus hijos.

En un video publicado el 3 de noviembre en su canal de YouTube, el periodista reveló imágenes en las que, según apunta, se observa a niños jugando en el patio de la casa vinculada a la conductora y sugiere que podrían ser los hijos de Gómez Mont, lo que permite plantear la posibilidad de que ella podría encontrarse en la vivienda.

Aunque las tomas no son nítidas debido a arbustos y árboles que bloquean la vista, Javier asegura que los menores podrían ser hijos de Álvarez Puga o de Javier Díaz, exesposo de Inés Gómez Mont.

Además, también dijo que la mansión estaría en venta por varios millones de dólares, según portales inmobiliarios en Estados Unidos. “Se la quieren sacar de encima”, afirmó el periodista en su video.

