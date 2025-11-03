Preocupa desaparición de exalcalde desaparecido en Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo

Alejandro Correa Gómez, quien fuera alcalde de Zinapécuaro, fue reportado como desaparecido

El exalcalde de Zinápecuaro, Michoacán, Alejandro Correa Gómez, de 41 años, fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el pasado 2 de noviembre en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Correa Gómez vestía una camisa a cuadros color azul, chaleco gris y sombrero beige el día de su desaparición. Sus familiares temen por su integridad, sobre todo tras los recientes hechos de violencia registrados en la entidad, como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Rasgos y señas particulares

El exalcalde desaparecido en Michoacán mide 1.78 metros, pesa 85 kilogramos y presenta una cicatriz en la nariz y el párpado derecho. Es de complexión mediana, piel clara, rostro redondo, cabello corto entrecano y ojos cafés medianos.

Entre sus tatuajes destacan la palabra “Mamá”, el salmo bíblico Isaías 41:10 “No temas porque estoy contigo” y la leyenda “Todo lo puedo en Cristo” en el pecho.

Contexto de violencia en la región

La desaparición de Correa Gómez ocurre en un contexto crítico de seguridad en Michoacán, tras los asesinatos del líder limonero Bernardo Bravo y del alcalde Carlos Manzo, ocurridos en días recientes.

Este día los estudiantes de Uruapan convocaron a una marcha en protesta por el asesinato del alcalde.

