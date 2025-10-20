Hallan sin vida a Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán que denunció extorsiones

El cuerpo de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón en Apatzingán, fue hallado esta mañana sin vida y con huellas de violencia.

Bernardo Bravo, era el Presidente de Citricultores del Valle de Apatzingán

¿Dónde fue hallado el cuerpo de Bernardo Bravo?

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue encontrado cerca de la carretera Apatzingán - Presa del Rosario, donde ya se encuentran los peritos de la Fiscalía General del Estado realizando los correspondientes actos de investigación.

Hasta ahora no se ha dado a conocer más detalles sobre el hallazgo.

Llevamos a cabo actos de investigación por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la asociación de citricultores del Valle de #Apatzingán. pic.twitter.com/65QUYOxZKk — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 20, 2025

¿Quién era el líder limonero asesinado?

Bernardo Bravo, era el Presidente de Citricultores del Valle de Apatzingán y desde hace dos años denunció en repetidas ocasiones las extorsiones de las que el sector limonero es víctima en la región de Tierra Caliente, incluso paró la actividad en al menos tres ocasiones debido a la situación de inseguridad y extorsión.

No se descarta que el homicidio pudiera estar relacionado con su actividad, y no hay ningún pronunciamiento o información de parte de las autoridades estatales.

Ampliar

¿Qué denuncias hizo en vida?

Bernardo Bravo utilizaba sus redes sociales para denunciar las condiciones a las que se enfrentan los agricultores, y le exigía a los tres órdenes de gobierno mejores estrategias para el campo y que no se quedaran solo en palabras.

“Le pedimos que su respaldo se traduzca en hechos inmediatos, aplicando el decreto de movilidad del limón mexicano en Michoacán, y las sanciones administrativas necesarias con el fin de ordenar la cosecha, protegernos frente a la baja demanda en los mercados y recuperar los costos de operación de nuestros jornaleros, quienes día a día sostienen esta cadena productiva”. — Bernardo Bravo

También llegó a pedir una ley “anti-coyotaje” para garantizar precios justos y estabilidad para miles de familias productoras.

Los limoneros se unieron a las protestas de los agricultores, y tiraron su producto para protestar por el precio al que les pagan el limón

Tres días antes del hallazgo de su cuerpo, subió un video en el que hizo un llamado para que este lunes todos los productores de limón del valle de Apatzingán se presentaran en el ‘Tianguis del Limón’.

“El próximo lunes no vamos a permitir el acceso a ningún corredor o ningún coyote que esté poniendo precios por las frutas que no es de ellos”. — Bernardo Bravo

