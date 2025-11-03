La alianza entre el poder criminal y político ha hecho trizas al país: Carlos Seoane

El experto afirmó que la explicación dada por las autoridades sobre los hechos violentos, especialmente en Michoacán, suena a “deslinde” y a negar la responsabilidad.

Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el experto en seguridad, Carlos Seoane señaló que la violencia en Michoacán es un problema sistémico alimentado por un vínculo profundo y arraigado entre las esferas de gobierno y la delincuencia.

En el espacio de “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el experto afirmó que la explicación dada por las autoridades sobre los hechos violentos, especialmente en Michoacán, suena a “deslinde” y a negar la responsabilidad.

¿Por qué la violencia en Michoacán se ha vuelto un problema sistémico?

De acuerdo a Seoane, en México es “muy difícil que cualquier autoridad rinda cuentas y asuma responsabilidad” por las fallas en la estrategia.

Seoane enfatizó que la corrupción ha permitido que el poder político ha estado arraigado al poder criminal desde hace muchos, muchos años en este país. Esta alianza, que se gesta desde la financiación de campañas hasta negocios que no son precisamente “el más limpio”, es la que ha “hecho trizas” la seguridad pública.

“¿Cuáles son los lazos debajo de del agua que los unen a figuras de poder? Y digo figuras de poder, ya dije político, pero también figuras del mundo empresarial que lavan o que venden los bienes que esta gente adquiere de manera ilegal”. — Carlos Seoane

¿Qué propone el experto para romper los vínculos con el crimen?

Para el consultor, la única solución real implica una voluntad política para romper estos lazos sistémicos, que incluyen no solo a funcionarios sino también al sector privado. Lamentó que aún no exista la firmeza necesaria para revertir la situación.

“Yo todavía no veo una disposición de romper hocicos, siendo, no me importa quién sea, con quién tenga nexos, a qué partido pertenezca, de quién es primo o cuánto dinero tenga. Mientras eso no suceda, simplemente pues vamos a seguir padeciendo lo que venimos padeciendo, ¿no? desde hace tres sexenios y un cachito”. — Carlos Seoane

