Arzobispo de Morelia pide construir la paz ante el asesinato del alcalde de Uruapan

Toda la población está reaccionando y pidiendo justicia e investigación para que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, hecho que se suma al homicidio del líder limonero Bernardo Bravo. Como Iglesia, “estamos impulsando el llamado a la paz, un desafío importante en el país”, afirmó Monseñor Carlos Garfías, arzobispo de Morelia, Michoacán, en entrevista con Carlos Loret de Mola, para “Así las Cosas”.

“El gobierno está rebasado por la violencia”

El líder religioso abogó por unirse en un movimiento nacional de construcción de la paz, desde la oración, la educación y la atención a las víctimas.

“Esos asesinatos y los hechos de violencia urgen a la pacificación. El gobierno y las autoridades están rebasados en el tema de generar condiciones de seguridad y respuesta ante la violencia”, subrayó Garfías.

Destacó que tanto los ciudadanos como los líderes religiosos y la sociedad civil “están dispuestos a ayudar”, por lo que la Iglesia ha enfocado sus esfuerzos en atender a las víctimas de la violencia.

Comités municipales y centros de escucha

El arzobispo informó que la Iglesia ha ofrecido a las autoridades locales establecer comités municipales de pacificación y fortalecer los 36 centros de escucha que actualmente atienden a víctimas en Michoacán.

“Es un trabajo desafiante y empeñoso, pero necesario. Estamos en el momento oportuno para construir la paz”, expresó.

Garfías calificó como “una señal de desgobierno” la asistencia del gobernador al velorio de Carlos Manzo, aunque reiteró que, más allá de las diferencias políticas, “se debe construir la paz”.

