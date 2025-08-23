EE.UU. crea medalla para militares que apoyan en patrullajes fronterizos

Estados Unidos anunció la creación de la Medalla de Mérito en Defensa de la Frontera, un nuevo reconocimiento para los militares que participan en labores de seguridad en la línea divisoria con México.

Esta iniciativa tiene como objetivo distinguir a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que, con su servicio, contribuyan de manera excepcional a los esfuerzos de seguridad fronteriza y a la estrategia de control migratorio.

La medalla será otorgada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien podrá seleccionar a personal militar, incluyendo a la Guardia Nacional y otras divisiones, que hayan demostrado un desempeño sobresaliente en la operación de seguridad fronteriza.

Este reconocimiento busca incentivar el servicio y reconocer la importancia de la misión en la frontera sur.

Estrategia y contexto en el control migratorio

La creación de la Medalla de Mérito en Defensa de la Frontera se enmarca en la creciente atención del gobierno estadounidense sobre la migración irregular.

La medida es vista como un paso más en la estrategia para reforzar la presencia militar y tecnológica en la zona, donde se han implementado diversas operaciones para frenar los cruces.

La decisión de reconocer públicamente el trabajo de los militares en la frontera con México refleja la prioridad que la actual administración le da a este tema, y se suma a otras iniciativas de seguridad y control.

La nueva Medalla de Mérito en Defensa de la Frontera subraya el papel del ejército en la política de seguridad nacional, más allá de sus funciones tradicionales.

