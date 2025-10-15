Juez da plazo final para juicio vs los Zetas en Washington; no hay arreglo

Un juez federal en Washington D.C. dio un plazo final de seis meses para que fiscales y defensa culminen con el análisis de la evidencia previa al eventual juicio por jurado que estarían enfrentando los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias el Z-40 y Z-42, líderes del grupo criminal de Los Zetas.

En una audiencia del caso realizada ayer, ninguna de las partes mostró alguna disposición o trabajo encaminado a alcanzar un posible arreglo declaración de culpabilidad por lo que el caso se enfila hacia la ruta del juicio.

En juez Trevor McFadden pidió entonces agilizar la entrega de la evidencia. Los abogados defensores indicaron que el proceso ha sido complejo debido a que hay miles de intervenciones de comunicaciones privadas y de mensajes cuyo peso supera varias gigas de datos y se encuentra distribuido en diversos discos duros. Ello sumado a que la información en todos los casos se encuentra encriptada y es necesario utilizar diversas herramientas para desbloquearla.

Por ello el juez determinó, en este caso, autorizar una prórroga mayor a las previas con la finalidad de que concluya la producción y distribución de la evidencia y programó la siguiente audiencia para el 1 de mayo de 2026 a las diez de la mañana hora lola

Previo a eso y en las siguientes semanas deberá resolverse el tema de la defensa de El Z-40, pues los fiscales han insistido en que su abogado defensor, Eduardo Balarezo, se encuentra en una situación de potencial conflicto de interés pues también lleva la representación de otro procesado dentro del mismo caso, cuyo proceso se encuentra ya en fases finales.

Balarezo es un experimentado abogado que a la par de los casos relacionados con Los Zetas, también ha defendido a otros narcotraficantes de alto nivel entre ellos a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Alfredo Beltrán Leyva.

En ese contexto el juez McFadden programó para el 3 de noviembre una audiencia especial en la que se abordará y resolverá el tema de Balarezo y si puede o no seguir representando a Miguel Ángel Treviño Morales.

Cabe señalar que los hermanos Treviño Morales enfrentan múltiples cargos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada que, de ser encontrados culpables en un juicio, podría acarrearles una pena que como mínimo sería de 20 años de prisión, pero que con seguridad podría llegar a la cadena perpetua.

Suman a “El Cachetes” al proceso

En la audiencia de ayer también fue sumado al proceso Daniel Pérez Rojas, conocido como “El Cachetes”, un exmilitar mexicano y uno de los fundadores del grupo criminal Los Zetas. Él fue uno de los 26 narcotraficantes expulsados por México hacia Estados Unidos en agosto pasado.

Pérez-Rojas enfrena cargos por distribución de drogas dentro de la misma causa penal que los Treviño Morales. En su representación asistió un abogado elegido por la Corte y, al igual que los otros coacusados, comparecerá nuevamente en mayo próximo.

De acuerdo con datos públicos a Pérez Rojas se le atribuye un papel relevante en la expansión de la organización tanto en México como en Centroamérica, especialmente en Guatemala, donde consolidó operaciones y alianzas locales.

Fue capturado en Guatemala en abril de 2008 tras un enfrentamiento que dejó 11 muertos, entre ellos el narcotraficante guatemalteco Juan León Ardón, alias “Juancho” León. Fue condenado en Guatemala a 47 años de prisión y posteriormente extraditado a México en 2015 para enfrentar cargos de narcotráfico.

Síguenos en Google News y encuentra más información