Cateos a Casa de las Mercedes en CDMX: buscan pruebas por trata de personas y agresión sexual

La hermana de Aquiles N también es investigada por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó durante el fin de semana dos órdenes de cateo en inmuebles pertenecientes a la Fundación Casa de las Mercedes, con el objetivo de recabar pruebas que fortalezcan la imputación contra Aquiles N, detenido recientemente.

Como se recordará, personal del DIF CDMX y de la Policía de Investigación (PDI) retiraron hace unos días a un grupo de niñas y niños de uno de los albergues ubicados en la colonia San Rafael.

¿Dónde se realizaron los cateos de la FGJCDMX?

Las diligencias se efectuaron en dos inmuebles:

Uno en la calle Miguel Schultz, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Otro en la calle Berriozábal, colonia Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza.

Autoridades informaron que los cateos buscan asegurar indicios para ampliar la investigación por el delito de trata de personas.

Durante los operativos se aseguró documentación diversa, equipos de cómputo, dispositivos electrónicos con posible contenido de imágenes y videos, así como otros objetos que serán analizados.

En el cateo se aseguró documentación diversa, equipos de cómputo, y dispositivos con posible contenido de imágenes de video Ampliar

¿Quiénes son los implicados en el caso de Casa de las Mercedes?

Las diligencias se realizaron con base en órdenes de cateo emitidas por la autoridad judicial, derivadas de una investigación iniciada tras la denuncia por agresión sexual a una adolescente, presuntamente cometida por Aquiles N, hijo de la fundadora de la Casa de las Mercedes.

Asimismo, la hermana del imputado también es investigada por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral.

En ambos inmuebles fueron colocados sellos de aseguramiento de la FGJCDMX y, en el caso de la casa hogar de la colonia San Rafael, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) colocó engomados de suspensión de actividades.

