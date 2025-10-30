Rescatan a 80 menores de Casa de las Mercedes; Brugada promete castigo ejemplar

Clara Brugada sobre el rescate a 80 menores del Centro de Asistencia Social Casa de las Mercedes

Luego del rescate de 80 menores de edad que se encontraban bajo resguardo en las dos sedes del centro de asistencia social Casa de las Mercedes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo una advertencia a todos aquellos que violenten sexualmente niños, niñas o adolescentes.

TE PUEDE INTERESAR: Intoxicación en jardín de niños de Chilpancingo: 67 menores afectados tras kermés

“Quiero enviar un mensaje: quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley, más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia, y eso nos obliga más a todos a actuar de inmediato” — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Agresor detenido y rescate de menores

En conferencia de prensa, la mandataria informó que Aquiles “N”, presunto agresor sexual de una menor de 17 años en la Casa de las Mercedes, ya fue detenido. Explicó que el caso se detectó gracias a la supervisión que realiza el gobierno capitalino a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Personal del @DIFCDMX y de la @FiscaliaCDMX realizaron todas las diligencias correspondientes para reubicar a las niñas en un espacio seguro, que garantice su integridad física y emocional, y que cuente con las mejores condiciones para su atención y desarrollo.



Estas acciones… pic.twitter.com/F5M5i7YOjd — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 30, 2025

La fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, detalló que las investigaciones señalan que, en marzo de 2025, una adolescente fue trasladada de manera irregular por la directora del albergue, María Ángela “N”, al domicilio de su madre, Claudia “N”, para realizar labores domésticas. Ahí, Aquiles “N”, hermano de la directora, la habría agredido sexualmente tras suministrarle una sustancia “que le impidió oponerse”.

La @FiscaliaCDMX reiteró su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como con una investigación rigurosa para esclarecer los hechos.



Las autoridades trabajan para garantizar que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias legales… pic.twitter.com/6MbvQq7ZvL — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 30, 2025

Atención integral y protección a las víctimas

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Estela Damián, informó que el operativo se llevó a cabo el 29 de octubre a las 16:00 horas, en las sedes ubicadas en la colonia San Rafael y en el Centro Histórico, donde se rescataron 47 menores del primer inmueble y 33 del segundo.

Rescatan a 80 menores del Centro de Asistencia Social Casa de las Mercedes Ampliar

Las niñas, niños y adolescentes fueron trasladados a instalaciones del DIF capitalino, donde reciben atención médica, psicológica, jurídica y social las 24 horas del día, por parte de un equipo interdisciplinario de especialistas.

Finalmente, las autoridades informaron que se evalúa el lugar donde serán reubicados para su cuidado y protección integral.

Síguenos en Google News y mantente informado aquí