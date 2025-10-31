Alessandra Rojo de la Vega denuncia revictimización de menores del albergue Casa de las Mercedes

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, calificó de “terrible revictimización” la situación actual de las niñas, niños y adolescentes rescatados del Albergue Casa de las Mercedes, luego de las denuncias por abuso sexual y maltrato.

La funcionaria alertó sobre el riesgo de separar a los menores que han formado lazos afectivos, y demandó a las autoridades federales y capitalinas garantizar su seguridad y bienestar integral.

¿Qué denunció la alcaldesa sobre la situación del albergue?

Durante una entrevista en “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la alcaldesa explicó que el Albergue Casa de las Mercedes opera como un centro de asistencia privada, pero se encuentra bajo la supervisión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quien a menudo canaliza a esta institución a menores que han vivido situaciones de violencia, abandono y maltrato.

Rojo de la Vega reveló que ha estado en contacto directo con las menores, quienes le informaron que fueron trasladadas a un espacio habilitado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Lo que pasó en “Casa de las mercedes” me partió el corazón 💔😩 pic.twitter.com/9ZZ9IpAHmM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 30, 2025

¿Qué preocupa a las niñas y adolescentes rescatadas?

La principal preocupación de las niñas es que “las querían separar de los bebés” y que están “desesperadas” por regresar a la Casa de las Mercedes. La alcaldesa subrayó que estos menores, muchos de los cuales ya provienen de hogares rotos o fueron violentados, “habían hecho familia” en el albergue, por lo que una nueva separación afectiva sería “terrible para ellos”.

#AlAire en @asilascosasWPM | @AlessandraRdlv, alcaldesa en Cuauhtémoc.



📌 Rojo de la Vega llama a Sheinbaum y Brugada a proteger a menores de Las Mercedes.



Con @EnriqueEnVivo



🎧 https://t.co/VLC50JN6HU pic.twitter.com/xUjbOSPxfx — W Radio México (@WRADIOMexico) November 1, 2025

¿Qué acciones tomará la alcaldía Cuauhtémoc?

La servidora pública aseguró que pondrá “todos los recursos” de la alcaldía para ayudar a los menores y que buscará directamente a la Jefa de Gobierno para darle seguimiento al caso.

Finalmente, fue enfática al exigir que se investigue el delito “hasta las últimas consecuencias” y se castigue a los responsables, pero, sobre todo, que se garantice el bienestar y los derechos de las niñas y los niños, priorizando que no se les separe de los lazos que han construido.

Informamos las acciones que desde la @fiscaliacdmx_, en coordinación con el @gobcdmx y el @difciudaddemexico , llevamos a cabo para garantizar la protección, integridad y reubicación de todas las niñas y adolescentes que se encontraban en el albergue “Casa de las Mercedes”.… pic.twitter.com/kocXE6SCdV — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 31, 2025

