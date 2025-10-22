;

  • 22 OCT 2025, Actualizado 22:21

Detienen a otro presunto implicado en el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez

Una nueva detención relacionada con el asesinato del líder productor de limón en Michoacán fue confirmada por el secretario de Seguridad, quien aseguró que continuarán los operativos para capturar a todos los responsables.

Bernardo Bravo, era el Presidente de Citricultores del Valle de Apatzingán

Comunicóloga, apasionada por el periodismo de investigación y las causas sociales. Soy la voz de la sección &quot;Tendencias&quot; en Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar. Busco que la ciudadanía reciba información objetiva y veraz.Alejandra Pérez Molina

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de otra persona presuntamente implicada en el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Productores de Limón en Apatzingán, Michoacán.

Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán, denunciaba en redes sociales las malas condiciones del campo

¿Cómo se logró la nueva detención en Michoacán?

Durante su comparecencia, García Harfuch informó que las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, lograron esta nueva aprehensión y aseguró que las operaciones conjuntas se van a incrementar en la región hasta lograr detener a todos los responsables de este y otros homicidios.

El secretario subrayó que esta detención se logró “hace unos momentos” y reiteró el compromiso de las fuerzas de seguridad para continuar los operativos, aunque no proporcionó más detalles sobre la identidad del sujeto recién detenido.

¿Qué se sabe del asesinato de Bernardo Bravo?

El asesinato de Bernardo Bravo, ocurrido recientemente en un contexto de extorsiones a productores del campo, ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer la seguridad en Michoacán.

Previamente, se había informado de la detención de Rigoberto “N”, alias “El Pantano”, identificado como presunto líder de una célula criminal dedicada al cobro de cuotas a citricultores y también implicado en el crimen.

Rigoberto “N”, alias “El Pantano”, fue detenido por el homicidio de Bernardo Bravo

¿Qué acciones seguirá el Gabinete de Seguridad?

García Harfuch, en su intervención, destacó que el tiempo en temas de seguridad “apremia” y defendió la coordinación con las 32 policías estatales y fiscalías para lograr una ejecución más rápida y eficaz de la estrategia de seguridad.

Las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esa región.

Los limoneros se enfrentan a extorsiones constantes por parte del crimen organizado

