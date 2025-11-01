Vinculan a proceso a “El Comandante” por homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown
Un juez vinculó a proceso a Cristopher “N”, alias “El Comandante”, por su presunta participación en el homicidio en Cocotitlán de dos víctimas colombianas, identificadas como B-King y DJ Regio Clown.
En una audiencia celebrada este sábado en los Juzgados de Chalco, un juez determinó la vinculación a proceso en contra de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, por su probable participación en el homicidiosde dos víctimas de nacionalidad colombiana, identificadas como B-King y DJ Regio Clown.
Los cuerpos de los dos artistas colombianos, fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.
¿Qué determinó la autoridad judicial?
Tras analizar los datos recabados y expuestos por el Agente del Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió la situación jurídica del investigado por el delito de homicidio calificado e impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada.
¿Cuál fue el papel de “El Comandante” en el caso?
De acuerdo a los indicios aportados por esta Fiscalía, se permite inferir que Cristopher “N”, alias “El Comandante”, tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo.
¿Qué sanciones contempla la ley?
En el Estado de México, el delito de homicidio calificado está previsto y sancionado en los artículos 241, 242 fracción II y 245 fracción V inciso b), en relación con los artículos 6, 7, 8, fracción I, y 11, fracción II inciso c), del Código Penal estatal.
A los responsables pr este crimen, se les puede imponer una condena de hasta 70 años de prisión.