Vinculan a proceso a “El Comandante” por homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

Un juez vinculó a proceso a Cristopher “N”, alias “El Comandante”, por su presunta participación en el homicidio en Cocotitlán de dos víctimas colombianas, identificadas como B-King y DJ Regio Clown.

FOTO: Fiscalía del Estado de México.

FOTO: Fiscalía del Estado de México.

José Cruz

En una audiencia celebrada este sábado en los Juzgados de Chalco, un juez determinó la vinculación a proceso en contra de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, por su probable participación en el homicidiosde dos víctimas de nacionalidad colombiana, identificadas como B-King y DJ Regio Clown.

Los cuerpos de los dos artistas colombianos, fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.

FOTO: Fiscalía del Estado de México.

¿Qué determinó la autoridad judicial?

Tras analizar los datos recabados y expuestos por el Agente del Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió la situación jurídica del investigado por el delito de homicidio calificado e impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada.

¿Cuál fue el papel de “El Comandante” en el caso?

De acuerdo a los indicios aportados por esta Fiscalía, se permite inferir que Cristopher “N”, alias “El Comandante”, tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo.

FOTO: Fiscalía del Estado de México

¿Qué sanciones contempla la ley?

En el Estado de México, el delito de homicidio calificado está previsto y sancionado en los artículos 241, 242 fracción II y 245 fracción V inciso b), en relación con los artículos 6, 7, 8, fracción I, y 11, fracción II inciso c), del Código Penal estatal.

A los responsables pr este crimen, se les puede imponer una condena de hasta 70 años de prisión.

