Simón Levy en Portugal: México inicia proceso de extradición por órdenes de captura.

Simón Levy aseguraba estar en Washington, D.C., Estados Unidos, sin embargo, la fiscalía apunta a que se encuentra en Lisboa

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se preparan los trámites para solicitar formalmente la extradición de Simón Levy desde Portugal hacia México, donde es requerido por una autoridad judicial.

Las áreas correspondientes de la fiscalía de la CDMX integran actualmente el pliego de extradición, el cual será presentado por medio de la FGR dentro de los plazos legales, con el objetivo de cumplir los pasos establecidos en el tratado internacional.

¿Por qué se solicita la extradición de Simón Levy?

La dependencia precisó que la captura de Simón Levy es resultado de la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena.

Por su parte, la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, insistió en que Simón Levy está en Lisboa, Portugal.

“Como ya lo hemos informado en dos comunicados distintos, aclarando este tema nos informaron por parte de Interpol México, que fue detenido el 28 de octubre en Lisboa por una ficha roja derivada de dos órdenes de aprehensión vigentes en contra que tenía en México”. — Bertha Alcalde Luján

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Estos delitos, si bien no son de prisión preventiva de oficio como tal, las órdenes de aprehensión se brindaron, porque en seis ocasiones distintas Simón Levy fue citado a audiencia, no asistió y es por esto que el juez de control emitió estas órdenes que ya tenían tiempo, explicó Alcalde Luján.

Levy en su momento se había amparado, y al no haber asistido a las audiencias el amparo había quedado sin efectos; su detención fue notificada en principio por Interpol Portugal a las autoridades mexicanas.

Sin embargo, al día siguiente fue presentado ante el tribunal de apelación de Lisboa, el cual lo dejó en libertad bajo medidas cautelares mientras analiza la posible doble nacionalidad.

“La información que tenemos es que actualmente permanece en territorio portugués y esperamos formalizar esta solicitud, vamos a formalizar esta solicitud de extradición a través de los canales diplomáticos correspondientes”. — Bertha Alcalde Luján

