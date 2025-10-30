Detienen a “El Carnal” exdirector de la Policía de Tabasco por presuntos vínculos con “la Barredora” y el CJNG

El Gabinete de Seguridad informó que el miércoles 29 de octubre fue detenido en Chiapas, Leonardo Arturo “N”, alias “El Carnal”, exdirector general de la Policía de Tabasco, señalado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación y de “La Barredora”

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y protección Ciudadana, detalló que Arturo fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, donde actualmente se encuentra realizando la documentación correspondiente.

El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco.

Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en…

Operativo coordinado entre fuerzas federales

El operativo de captura de Leonardo Arturo “N” se realizó tras varios meses de investigación y coordinación entre distintas dependencias de seguridad. En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y las secretarías de seguridad de Tabasco y Chiapas.

De acuerdo con las autoridades, el exfuncionario fue localizado mientras viajaba en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez. Agentes de seguridad le marcaron el alto durante un recorrido de vigilancia, momento en el que fue asegurado sin realizar disparos.

Harfuch destacó la colaboración del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y del grupo de reacción inmediata Pakal, que apoyaron en las labores de inteligencia y captura. La coordinación entre instituciones permitió ejecutar la detención en Chiapas sin incidentes y con pleno respeto a los procedimientos judiciales.

¿Quién es Leonardo Arturo “N”?

Leonardo Arturo “N” de 55 años rindió protesta como director general de la Policía tabasqueña el 5 de febrero de 2021 por órdenes del entonces gobernador Adán Augusto López. La ceremonia estuvo precedida por Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y presunto líder de la organización criminal de “La Barredora”.

Es señalado por la comisión de delitos relacionados con extorsiones, secuestros, venta de droga y homicidios en Tabasco. También las autoridades federales lo ligan como uno de los principales colaboradores de Bermúdez Requena.

“Leo” presuntamente usa armas de alto calibre y los integrantes de su célula se caracterizan por “realizar acciones de extrema violencia como quema de vehículos”.