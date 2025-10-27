Las 10 cosas que puedes poner en tu ofrenda de Día de Muertos para recibir a tu mascota fallecida HOY 27 de octubre
Los precios pueden variar según el tamaño del altar, pero te compartimos un estimado de lo que podrías gastar para recordar a tu mascota este Día de Muertos
Recordar a nuestras mascotas fallecidas con una ofrenda de Día de Muertos es una de las formas más bonitas de honrar a esos compañeros que nos dieron tanto amor y alegría.
Y ahora que este lunes regresan a visitarnos, si aún no has puesto su altar, ya sea por falta de tiempo o porque no sabías por dónde empezar, aquí te compartimos algunos artículos que puede llevar y cuánto podrías gastar en una ofrenda sencilla para que todo esté listo cuando tu perrito, gatito, tortuga o ave venga a visitarte.
Las 10 cosas (con precios) que puedes poner en tu ofrenda de Día de Muertos para tu mascota
Los precios pueden variar dependiendo del tamaño, los materiales o la cantidad de elementos que decidas colocar, pero aproximadamente, una ofrenda básica para mascota puede costar entre $300 y $800 pesos.
A continuación, te dejamos un estimado de los principales artículos y su rango de precios.
Foto, mantel y flores de cempasúchil
Para empezar, un portarretratos con su foto se encuentran entre $100 y $170 pesos. Por su parte, el cempasúchil, tradicional en toda ofrenda, puede encontrarse desde $50 pesos la maceta o hasta $100 pesos el bouquet. Mientras que el papel picado, que no puede faltar, anda por ahí de los $30 pesos por docena, aunque el precio cambia si es de papel o plástico.
El mantel blanco puede costar desde $45 pesos (si es desechable) hasta $200 pesos si prefieres uno de tela.
Veladoras, incienso y copal
Las veladoras sencillas suelen costar entre $15 y $20 pesos, aunque pueden subir de precio si buscas algunos con aroma o con diseños en específico.
En cuanto al incienso o copal se consigue desde $10 o $15 pesos.
Dulces, comida y ofrendas simbólicas
Las calaveritas de azúcar o chocolate tienen un costo aproximado de $30 a $40 pesos cada una. En cuanto a la comida, puedes dejarle croquetas o snacks:
- Paquete de bocadillos pequeño desde $60 pesos.
- Bolsa de croquetas de 4 kg (para varios perritos en la ofrenda): alrededor de $200 pesos.
- En el caso de los gatos, una bolsa de 1.5 kg puede costar cerca de $100 pesos.
Juguetes y recuerdos personales
Si todavía tienes alguno de sus juguetes favoritos, puedes colocarlo sin gastar más. Pero si quieres ponerle nuevos, los precios van desde $20 pesos por uno sencillo hasta $200 pesos o más por paquetes o juguetes varios, dependiendo del tamaño y tipo de mascota.
Recuerda que estos son precios aproximados y pueden variar según la zona o el lugar donde los compres, aunque lo más importante no es cuánto gastes, sino el significado de cada cosa que pongas para rendir homenaje a tu animalito.
