Las 10 cosas que puedes poner en tu ofrenda de Día de Muertos para recibir a tu mascota fallecida HOY 27 de octubre

Los precios pueden variar según el tamaño del altar, pero te compartimos un estimado de lo que podrías gastar para recordar a tu mascota este Día de Muertos

Edgar Herrera López

Recordar a nuestras mascotas fallecidas con una ofrenda de Día de Muertos es una de las formas más bonitas de honrar a esos compañeros que nos dieron tanto amor y alegría.

Y ahora que este lunes regresan a visitarnos, si aún no has puesto su altar, ya sea por falta de tiempo o porque no sabías por dónde empezar, aquí te compartimos algunos artículos que puede llevar y cuánto podrías gastar en una ofrenda sencilla para que todo esté listo cuando tu perrito, gatito, tortuga o ave venga a visitarte.

Las 10 cosas (con precios) que puedes poner en tu ofrenda de Día de Muertos para tu mascota

Los precios pueden variar dependiendo del tamaño, los materiales o la cantidad de elementos que decidas colocar, pero aproximadamente, una ofrenda básica para mascota puede costar entre $300 y $800 pesos.

A continuación, te dejamos un estimado de los principales artículos y su rango de precios.

Foto, mantel y flores de cempasúchil

Para empezar, un portarretratos con su foto se encuentran entre $100 y $170 pesos. Por su parte, el cempasúchil, tradicional en toda ofrenda, puede encontrarse desde $50 pesos la maceta o hasta $100 pesos el bouquet. Mientras que el papel picado, que no puede faltar, anda por ahí de los $30 pesos por docena, aunque el precio cambia si es de papel o plástico.

El mantel blanco puede costar desde $45 pesos (si es desechable) hasta $200 pesos si prefieres uno de tela.

Veladoras, incienso y copal

Las veladoras sencillas suelen costar entre $15 y $20 pesos, aunque pueden subir de precio si buscas algunos con aroma o con diseños en específico.

En cuanto al incienso o copal se consigue desde $10 o $15 pesos.

Dulces, comida y ofrendas simbólicas

Las calaveritas de azúcar o chocolate tienen un costo aproximado de $30 a $40 pesos cada una. En cuanto a la comida, puedes dejarle croquetas o snacks:

  • Paquete de bocadillos pequeño desde $60 pesos.
  • Bolsa de croquetas de 4 kg (para varios perritos en la ofrenda): alrededor de $200 pesos.
  • En el caso de los gatos, una bolsa de 1.5 kg puede costar cerca de $100 pesos.

Juguetes y recuerdos personales

Si todavía tienes alguno de sus juguetes favoritos, puedes colocarlo sin gastar más. Pero si quieres ponerle nuevos, los precios van desde $20 pesos por uno sencillo hasta $200 pesos o más por paquetes o juguetes varios, dependiendo del tamaño y tipo de mascota.

Recuerda que estos son precios aproximados y pueden variar según la zona o el lugar donde los compres, aunque lo más importante no es cuánto gastes, sino el significado de cada cosa que pongas para rendir homenaje a tu animalito.

