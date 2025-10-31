Bloqueos carreteros generan pérdidas por 2,300 mdp y frenan operaciones: CANACINTRA

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Lourdes Medina, informó que los bloqueos carreteros han dejado un impacto muy fuerte de 2,300 millones de pesos en pérdidas; empresas han tenido que cerrar o entrar en paro de labores por falta de suministros.

La presidenta de CANACINTRA señaló que la mayor afectación que tienen es que el 80 por ciento de la industria mexicana se mueve en transporte terrestre, por eso el impacto es tan grande. La mercancía se entrega a diferentes partes del país; y puntualizó en el tema de los piperos que también realizaron bloqueos, lo que generó un colapso en la movilidad.

Piperos bloquearon la carretera México-Toluca Ampliar

¿Por qué los bloqueos impactan tanto a la industria?

“Creo que los temas son fuertes, son serios. Sí nos interesan, por supuesto, y soy una convencida del diálogo. Soy una convencida de que siempre se tienen que resolver las cosas entre el tema gobierno, el tema privado, por supuesto el tema industrial, y por supuesto el campo… Los productores también tienen demandas que son justas, pero pues hay que poner mesas previo a que lleguen a este tipo de situaciones”. — Lourdes Medina, presidenta de la CANACINTRA

Comentó que no se puede dejar de producir porque tienen compromisos, hay problemas de desabasto, dificultades para definir en qué lugar dejar la mercancía, lo que genera un costo, incluyendo la falta de transportistas.

¿Qué propone CANACINTRA ante la crisis logística?

Medina dijo que debe existir un diálogo, hacer mesas de trabajo porque la industria nacional merece tener voz.“Todos estamos apostando por un México que tenga esas oportunidades y créeme que la industria es la más interesada en sacar y tener el desarrollo económico del país”, concluyó.

Bloque carretero de agricultores Ampliar

