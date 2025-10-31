Morena respalda iniciativa para legalizar la eutanasia en México

Samara Martínez busca que la eutanasia sea legal en México y la bancada de Morena en la Cámaa de Diputados la apoya, asegura su líder parlamentario, Ricardo Monreal- FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados respalda la iniciativa de la activista Samara Martínez, quien propuso legalizar la eutanasia en México para permitir una muerte digna y medicamente asistida a los pacientes con enfermedades en grado terminal.

El líder de dicho grupo parlamentario, Ricardo Monreal, dijo estar de acuerdo con la denominada “Ley Trasciende”, que presentó a los legisladores de San Lázaro la joven que padece enfermedad renal irreversible y terminal.

¿Qué opina Morena sobre la iniciativa de eutanasia?

El zacatecano dijo que hace días tuvo la oportunidad de dialogar con esta chica de 30 años, que desde hace diez está atada a una máquina de diálisis, y que ve con mucha simpatía dicha iniciativa que podría poner fin a la prohibición de la eutanasia.

Ricardo Monreal señaló que solo espera que el Senado la autorice para hacer lo propio en la Cámara de Diputados.“Sí, yo la veo con simpatía. No hemos tomado el acuerdo en el grupo, ayer se presentó ella, yo hablé por teléfono con ella en días pasados y la respetamos por supuesto, de manera personal estoy de acuerdo. ¿En este periodo podría incluirse en comisiones? – puede ser. Creo que ya se presentó en el Senado y nosotros podemos esperar a que se apruebe y actuar como Cámara revisora”.

¿Qué propone la Ley Trasciende sobre la eutanasia en México?

La activista Samara Martínez acudió el miércoles al Palacio Legislativo de San Lázaro acompañada por diputadas del Movimiento Ciudadano y algunas del Partido del Trabajo para presentar su iniciativa que busca eliminar la prohibición de la eutanasia y permitir que las personas que sufren por enfermedades crónico-degenerativas en estado terminal puedan, con su consentimiento, decidir sobre su bien morir.

