Persisten bloqueos carreteros en Guanajuato por protestas de productores

Agricultores del estado continúan bloqueando la carretera a nogales así como varios accesos carreteros de la ciudad

De los 15 puntos bloqueados desde el lunes en Celaya y los municipios cercanos por los productores del campo que exigen mejores precios del maíz, cuatro ya fueron abiertos; en uno continúa la presencia de manifestantes, pero sin bloqueo, en otro más hay cierre parcial y en 11 no hay paso a los automovilistas.

De acuerdo a la alerta vial que la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato actualizó a las 11:00 de la mañana de este miércoles 29 de octubre, son 24 puntos del estado en los que hay cierre total.

Entre las demandas principales está el deslindar a los granos del T-MEC debido a la gran desventaja de los productores nacionales ante los estadounidenses y canadienses Ampliar

¿Cuáles son los puntos con cierre total?

Cortazar- en la carretera hacia Jaral del Progreso, a la altura del Canal (en ambos sentidos)

Comonfort – Camino a Orduña

Juventino Rosas autopista 45D Salamanca - Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda

Salvatierra – Comunidad El Fénix

Acámbaro carretera estatal Acámbaro-Tarimoro a la altura de Parácuaro

Acámbaro – Glorieta del Caballito

Jerécuaro – Entronque Jerécuaro – Acámbaro

Uriangato,en la autopista Salamanca - Morelia, a la altura de la caseta de cobro Tepames

Uriangato, a la altura de la caseta de cobro La Cinta

Yuriria - Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán

Yuriria - Carretera federal 51, a la altura de Cuatro Caminos

Valle de Santiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca

Valle de Santiago - carretera 43D Salamanca - Morelia en el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso

Salamanca – a la altura del trébol de Valtierrilla

Salamanca- en la carretera 43D a Morelia

Abasolo, carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín

Irapuato – Castro del Río

Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)

Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)

Irapuato – Entronque a Cuerámaro (carretera 90)

Pénjamo – Laguna de Cortés (carretera 90)

Pénjamo – Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90)

Pénjamo – Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache

León - #Aguascalientes autopista Federal 45D a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala

¿Dónde hay cierres parciales o presencia de manifestantes?

Celaya - Carretera 51 Celaya - Comonfort a la altura de Plancarte, bloqueo parcial en ambos sentidos

- Carretera 51 Celaya - Comonfort a la altura de Plancarte, bloqueo parcial en ambos sentidos Irapuato - Carretera Irapuato a Romita, en el entronque Irapuato - Arandas

- Carretera Irapuato a Romita, en el entronque Irapuato - Arandas Irapuato - Autopista 43 Salamanca - León, sentido Irapuato a León a la altura de la comunidad La Garrida

CON PRESENCIA DE MANIFESTANTES / SIN BLOQUEO:

Salvatierra – Entronque Yuriria a la comunidad Cupareo

– Entronque Yuriria a la comunidad Cupareo Romita - En el entronque en la autopista Salamanca - León

Se logró un acuerdo, pero aún hay manifestaciones Ampliar

¿Qué bloqueos ya fueron levantados?

Celaya – Carretera federal 51, a la altura de Rincón de Tamayo

– Carretera federal 51, a la altura de Rincón de Tamayo Tarimoro – La Moncada

– La Moncada Tarimoro – Panales Jamaica

– Panales Jamaica Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide

– Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide Valle de Santiago - Carretera federal 43, Salamanca - Valle de Santiago, a la altura de la comunidad San Vicente de Garma

- Carretera federal 43, Salamanca - Valle de Santiago, a la altura de la comunidad San Vicente de Garma Valle de Santiago - Carretera federal 43 Valle de Santiago - Salamanca, a la altura del Parque Industrial SENDAI

- Carretera federal 43 Valle de Santiago - Salamanca, a la altura del Parque Industrial SENDAI Doctor Mora – Balneario Titanic

– Balneario Titanic Silao - Carretera federal 45 León - Silao a la altura de Puerto Interior

- Carretera federal 45 León - Silao a la altura de Puerto Interior Irapuato – Libramiento Norte, a la altura de la comunidad Rancho Grande

– Libramiento Norte, a la altura de la comunidad Rancho Grande León – Autopista federal 45D a la altura de la Central de Abastos

– Autopista federal 45D a la altura de la Central de Abastos San Felipe - Carretera federal San Felipe - Villa de Reyes, entronque Jaral de Berrios

En Guanajuato continúan los bloqueos de los agricultores Ampliar

