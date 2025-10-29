;

  • 29 OCT 2025, Actualizado 21:30

Persisten bloqueos carreteros en Guanajuato por protestas de productores

Productores del campo mantienen bloqueos carreteros en Guanajuato; de los 15 puntos cerrados desde el lunes en Celaya y municipios aledaños, solo cuatro han sido liberados.

Agricultores del estado continúan bloqueando la carretera a nogales así como varios accesos carreteros de la ciudad

Agricultores del estado continúan bloqueando la carretera a nogales así como varios accesos carreteros de la ciudad

Blanca Mireles

De los 15 puntos bloqueados desde el lunes en Celaya y los municipios cercanos por los productores del campo que exigen mejores precios del maíz, cuatro ya fueron abiertos; en uno continúa la presencia de manifestantes, pero sin bloqueo, en otro más hay cierre parcial y en 11 no hay paso a los automovilistas.

De acuerdo a la alerta vial que la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato actualizó a las 11:00 de la mañana de este miércoles 29 de octubre, son 24 puntos del estado en los que hay cierre total.

Entre las demandas principales está el deslindar a los granos del T-MEC debido a la gran desventaja de los productores nacionales ante los estadounidenses y canadienses

Te podría interesar: Apoyos al campo: Agricultores exigen precios justos para la producción nacional y elevarla a tema de seguridad nacional

¿Cuáles son los puntos con cierre total?

  • Cortazar- en la carretera hacia Jaral del Progreso, a la altura del Canal (en ambos sentidos)
  • Comonfort – Camino a Orduña
  • Juventino Rosas autopista 45D Salamanca - Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda
  • Salvatierra – Comunidad El Fénix
  • Acámbaro carretera estatal Acámbaro-Tarimoro a la altura de Parácuaro
  • Acámbaro – Glorieta del Caballito
  • Jerécuaro – Entronque Jerécuaro – Acámbaro
  • Uriangato,en la autopista Salamanca - Morelia, a la altura de la caseta de cobro Tepames
  • Uriangato, a la altura de la caseta de cobro La Cinta
  • Yuriria - Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán
  • Yuriria - Carretera federal 51, a la altura de Cuatro Caminos
  • Valle de Santiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca
  • Valle de Santiago - carretera 43D Salamanca - Morelia en el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso
  • Salamanca – a la altura del trébol de Valtierrilla
  • Salamanca- en la carretera 43D a Morelia
  • Abasolo, carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín
  • Irapuato – Castro del Río
  • Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)
  • Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)
  • Irapuato – Entronque a Cuerámaro (carretera 90)
  • Pénjamo – Laguna de Cortés (carretera 90)
  • Pénjamo – Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90)
  • Pénjamo – Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache
  • León - #Aguascalientes autopista Federal 45D a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala

También puedes leer: UNTA advierte nuevas protestas agrícolas en México ante “albazo” del secretario de Agricultura

¿Dónde hay cierres parciales o presencia de manifestantes?

  • Celaya - Carretera 51 Celaya - Comonfort a la altura de Plancarte, bloqueo parcial en ambos sentidos
  • Irapuato - Carretera Irapuato a Romita, en el entronque Irapuato - Arandas
  • Irapuato - Autopista 43 Salamanca - León, sentido Irapuato a León a la altura de la comunidad La Garrida

CON PRESENCIA DE MANIFESTANTES / SIN BLOQUEO:

  • Salvatierra – Entronque Yuriria a la comunidad Cupareo
  • Romita - En el entronque en la autopista Salamanca - León

Se logró un acuerdo, pero aún hay manifestaciones

¿Qué bloqueos ya fueron levantados?

  • Celaya – Carretera federal 51, a la altura de Rincón de Tamayo
  • Tarimoro – La Moncada
  • Tarimoro – Panales Jamaica
  • Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide
  • Valle de Santiago - Carretera federal 43, Salamanca - Valle de Santiago, a la altura de la comunidad San Vicente de Garma
  • Valle de Santiago - Carretera federal 43 Valle de Santiago - Salamanca, a la altura del Parque Industrial SENDAI
  • Doctor Mora – Balneario Titanic
  • Silao - Carretera federal 45 León - Silao a la altura de Puerto Interior
  • Irapuato – Libramiento Norte, a la altura de la comunidad Rancho Grande
  • León – Autopista federal 45D a la altura de la Central de Abastos
  • San Felipe - Carretera federal San Felipe - Villa de Reyes, entronque Jaral de Berrios

En Guanajuato continúan los bloqueos de los agricultores

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad