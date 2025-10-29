Persisten bloqueos carreteros en Guanajuato por protestas de productores
Productores del campo mantienen bloqueos carreteros en Guanajuato; de los 15 puntos cerrados desde el lunes en Celaya y municipios aledaños, solo cuatro han sido liberados.
De los 15 puntos bloqueados desde el lunes en Celaya y los municipios cercanos por los productores del campo que exigen mejores precios del maíz, cuatro ya fueron abiertos; en uno continúa la presencia de manifestantes, pero sin bloqueo, en otro más hay cierre parcial y en 11 no hay paso a los automovilistas.
De acuerdo a la alerta vial que la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato actualizó a las 11:00 de la mañana de este miércoles 29 de octubre, son 24 puntos del estado en los que hay cierre total.
¿Cuáles son los puntos con cierre total?
- Cortazar- en la carretera hacia Jaral del Progreso, a la altura del Canal (en ambos sentidos)
- Comonfort – Camino a Orduña
- Juventino Rosas autopista 45D Salamanca - Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda
- Salvatierra – Comunidad El Fénix
- Acámbaro carretera estatal Acámbaro-Tarimoro a la altura de Parácuaro
- Acámbaro – Glorieta del Caballito
- Jerécuaro – Entronque Jerécuaro – Acámbaro
- Uriangato,en la autopista Salamanca - Morelia, a la altura de la caseta de cobro Tepames
- Uriangato, a la altura de la caseta de cobro La Cinta
- Yuriria - Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán
- Yuriria - Carretera federal 51, a la altura de Cuatro Caminos
- Valle de Santiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca
- Valle de Santiago - carretera 43D Salamanca - Morelia en el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso
- Salamanca – a la altura del trébol de Valtierrilla
- Salamanca- en la carretera 43D a Morelia
- Abasolo, carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín
- Irapuato – Castro del Río
- Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)
- Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)
- Irapuato – Entronque a Cuerámaro (carretera 90)
- Pénjamo – Laguna de Cortés (carretera 90)
- Pénjamo – Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90)
- Pénjamo – Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache
- León - #Aguascalientes autopista Federal 45D a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala
¿Dónde hay cierres parciales o presencia de manifestantes?
- Celaya - Carretera 51 Celaya - Comonfort a la altura de Plancarte, bloqueo parcial en ambos sentidos
- Irapuato - Carretera Irapuato a Romita, en el entronque Irapuato - Arandas
- Irapuato - Autopista 43 Salamanca - León, sentido Irapuato a León a la altura de la comunidad La Garrida
CON PRESENCIA DE MANIFESTANTES / SIN BLOQUEO:
- Salvatierra – Entronque Yuriria a la comunidad Cupareo
- Romita - En el entronque en la autopista Salamanca - León
¿Qué bloqueos ya fueron levantados?
- Celaya – Carretera federal 51, a la altura de Rincón de Tamayo
- Tarimoro – La Moncada
- Tarimoro – Panales Jamaica
- Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide
- Valle de Santiago - Carretera federal 43, Salamanca - Valle de Santiago, a la altura de la comunidad San Vicente de Garma
- Valle de Santiago - Carretera federal 43 Valle de Santiago - Salamanca, a la altura del Parque Industrial SENDAI
- Doctor Mora – Balneario Titanic
- Silao - Carretera federal 45 León - Silao a la altura de Puerto Interior
- Irapuato – Libramiento Norte, a la altura de la comunidad Rancho Grande
- León – Autopista federal 45D a la altura de la Central de Abastos
- San Felipe - Carretera federal San Felipe - Villa de Reyes, entronque Jaral de Berrios