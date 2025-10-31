Trabajadores de la UNAM exigen destitución del director de seguridad tras muerte de aficionado

Trabajadores sindicalizados de base de vigilancia de la UNAM se manifestaron frente a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria para exigir la destitución del director de seguridad, Gerardo Moisés Loyo, identificado con la clave Centauro, a quien responsabilizan de culpar a cuatro empleados por la muerte de un aficionado del Cruz Azul, ocurrida el sábado pasado al término del encuentro de futbol.

Hay cuatro detenidos por la muerte de Rodrigo Mondragón Terán, aficionado Cruz Azul. Foto: Redes sociales Ampliar

¿Por qué los trabajadores piden la destitución del director de seguridad?

De acuerdo con los manifestantes, el funcionario habría señalado de manera indebida a cuatro trabajadores de base, quienes, aseguran, no se encontraban en el lugar de los hechos.

El hermano de uno de los implicados, explicó que su hermano y los otros tres empleados estaban de guardia en otras instalaciones de la UNAM, y que fueron llamados por su jefe después de la agresión a la víctima, presuntamente cometida por personal de confianza del área de Vigilancia y Auxilio UNAM.

Los trabajadores de vigilancia aseguran que los cuatro detenidos son inocentes, que incluso estaban en otra parte del plantel Ampliar

¿Qué solicitan los empleados de vigilancia de la UNAM?

Los trabajadores pidieron la intervención del rector y del Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que se les garanticen condiciones de trabajo seguras y se evite que sean involucrados en delitos o situaciones ajenas a sus funciones.

Asimismo, exigieron una investigación transparente sobre los hechos que derivaron en la muerte de un aficionado, presuntamente por abuso de autoridad de elementos adscritos al mando de vigilancia universitaria.

Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información