Simón Levy detenido: Fiscalía de la CDMX lo confirma y él asegura en redes que lo quisieron matar y que está bien

El exsubsecretario de Planeación Turística de México, Simón Levy, fue detenido este miércoles en Portugal, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Levy contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de inasistencias a siete audiencias judiciales ocurridas entre 2021, 2022 y 2025.

La FGJCDMX informó que la detención de Simón “N” fue resultado de una alerta migratoria activada debido a sus viajes al extranjero.

La FGJCDMX informa que Simón ‘N’ fue detenido en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional. — Comunicado de la Dirección General de Comunicación Social.

La FGJCDMX informó que la detención de Simón “N” fue resultado de una alerta migratoria activada debido a sus viajes al extranjero. Ampliar

Los casos judiciales contra Simón Levy

Según la Fiscalía, las órdenes de aprehensión en su contra están relacionadas con dos procesos distintos.

El primer caso se inició en diciembre de 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, debido a la construcción de un inmueble que violaba la normatividad.

Las autoridades indicaron que Levy no acudió a las audiencias judiciales programadas en agosto de 2022 y agosto de 2025. Aunque en su momento contaba con un amparo otorgado en 2022, este perdió validez tras su segunda inasistencia.

El segundo proceso comenzó en noviembre de 2021, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso. En este caso, acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

TE PUEDE INTERESAR: SIMÓN LEVY: El millonario que quiere comprar a CHIVAS con dinero de un fondo de inversión de CHINA

Simón Levy niega su detención en redes sociales

A pesar de que la Fiscalía capitalina confirmó su arresto, Simón Levy publicó un mensaje en redes sociales este mismo miércoles, en el que escribió:

Mexicanos: estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar. — Simón Levy.