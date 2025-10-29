Simón Levy reaparece en video, niega su detención a pesar del comunicado de la Fiscalía y acusa que intentaron matarlo a balazos en Washington

Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportara este miércoles la detención de Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística de México hasta 2019 durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el empresario difundió un video en el que rechaza su arresto.

Estoy bien, estoy libre. Creo que le dijeron a la presidenta de México que estaba… no sé, que dijeron secuestrado, arrestado, no sé qué cosa. — Simón Levy a través de X.

Agregó que, horas antes, había tenido “un percance delicado”, refiriéndose a un supuesto atentado que, dijo, ya había mencionado previamente en una entrevista. Aseguró además que se encuentra en Washington, Estados Unidos, y no detenido en Portugal.

Aquí está un mexicano para seguir levantando la voz y seguir explicándole a todos los mexicanos lo que está pasando en México, aunque seguramente a muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo. — Simón Levy.

Gracias querido Luis por la entrevista y por el espacio con toda tu audiencia.

Estoy bien.

Abrazo https://t.co/nUwJOJIaF4 — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 29, 2025

Fiscalía de la CDMX reportó detención de Simón Levy

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México reportó que Simón “N” cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de inasistencias a siete audiencias judiciales entre 2021, 2022 y 2025.

La dependencia detalló que la detención había sido resultado de una alerta migratoria activada debido a los viajes internacionales del exfuncionario.

Sin embargo, hasta el momento y tras la difusión del video, las autoridades no han emitido más detalles, mientras que el empresario insiste en que no ha sido arrestado y que continúa en libertad.

