Mónica Soto encabeza última sesión del TEPJF y garantiza transición ordenada

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, encabezó su última sesión plenaria

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, encabezó su última sesión plenaria y aseguró que el magistrado Gilberto Bátiz García, quien la sucederá en el cargo el próximo 1 de noviembre reúne las cualidades indispensables para garantizar una transición ordenada y transparente de la institución, principalmente para renovar el compromiso con la justicia electoral, con la ciudadanía y con los valores democráticos.

TE PUEDE INTERESAR: Rescate en altamar: Marina salva a 27 menores y un adulto en Ahome, Sinaloa

¿Qué reconocimientos realizó la presidenta del TEPJF?

La magistrada presidenta del TEPJF en su discurso de despedida reconoció el trabajo y dedicación en favor de México a sus colegas Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón e hizo una mención especial a Janine Otálora Malassis -quien dio por concluido su ciclo-, por su trayectoria, su fortaleza, y lo que ha aportado al Tribunal, al país y a la democracia.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, encabezó su última sesión plenaria Ampliar

Soto Fregoso resaltó que durante su gestión tuvieron lugar dos hechos de enorme trascendencia como fue la elección federal que dio como ganadora a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la reciente elección del nuevo Poder Judicial en México.

“Fue un ciclo de ejercer responsabilidades al frente de esta institución (<b>TEPJF</b>), de conducir los trabajos en momentos y procesos electorales relevantes para la historia mexicana”. — Mónica Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

¿Qué visión y compromiso destacó Mónica Soto en su gestión?

En su discurso detalló que hubo una visión muchas veces diferenciada, pero siempre con un amplio compromiso jurídico y sobre todo constitucional que fue base para impulsar la vida democrática del país.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno mantiene expectativa de crecimiento económico México para 2025

Al concluir, Soto Fregoso, quien continuará como integrante de la Sala Superior aseguró que, con el magistrado Bátiz García al frente, y la incorporación de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el TEPJF seguirá fuerte y continuará con el trabajo ordinario, disciplinado, y en favor siempre de la impartición de justicia electoral en México.

Síguenos en Google News y encuentra más información aquí