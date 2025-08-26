TEPJF confirma validez de elección judicial y asignación de cargos

Este martes, por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la declaración de validez y la asignación de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

Resolución del TEPJF sobre la elección

Las magistraturas avalaron el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña al considerar infundados los argumentos para anular la elección por presuntas violaciones por las guías de votación, llamados acordeones.

Indicaron que los acordeones físicos o digitales, en redes sociales, en videos y en notas periodísticas, son pruebas privadas y técnicas sin valor probatorio pleno.

El proyecto de resolución argumentó que al no acreditar su elaboración, distribución masiva, uso en la jornada electoral ni su carácter determinante en los resultados no se confirman las presuntas violaciones graves y no demuestran los hechos que manifiesta la actora.

Desestimación de irregularidades y pruebas

La Sala Superior desestimó la supuesta publicidad pagada en redes sociales y/o un financiamiento paralelo, porque las pruebas aportadas por la actora de ninguna manera demuestran su existencia.

Las magistraturas también declararon inoperantes los planteamientos sobre representatividad democrática, certeza, acceso a la justicia, imparcialidad y cómputo por vagos, genéricos y sin pruebas o porque fueron resueltos en impugnaciones previas.

La Sala Superior indicó que al no acreditarse irregularidades graves ni determinantes que justificaran anular la elección, se confirmaron los acuerdos relacionados a la sumatoria nacional y la asignación de las personas que ocuparán los cargos, así como a la declaración de validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras.

