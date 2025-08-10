Magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, asume presidencia de la AMEA

La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, afirmó que sería una "tragedia" que se aprobara el proyecto que va en contra de lo aprobado por el Tribunal electoral. / cuartoscuro

Este domingo, Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), asumió la presidencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) por el periodo 2025-2026.

Aumenta violencia política hacia las mujeres

En su primer mensaje, en el marco de la realización de la VII Conferencia de la AMEA, Soto Fregoso advirtió que la historia presenta hoy nuevos retos, como el aumento de la violencia política hacia las mujeres, la resistencia al avance paritario y los retrocesos democráticos.

Ante tales desafíos, dijo, este organismo regional, fundado en 2016, necesita más que nunca el compromiso activo y decidido de cada una de sus integrantes. Ser parte de AMEA, agregó, implica levantar la voz cuando se vulneran los derechos de las mujeres, promover buenas prácticas, construir puentes, impulsar reformas y tender la mano a quienes inician este camino.

Al respecto, hizo un llamado a las 49 integrantes de la AMEA procedentes de 14 países de América Latina reunidas en la Sala Superior del TEPJF, en el marco de la VII Conferencia Ordinaria de la asociación, para mantener la unidad y la sororidad y preparar a la generación de reemplazo que ocupará los cargos de poder para que continúen el trabajo en favor de la paridad, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres libres de toda forma de violencia.

¿Qué es la AMEA?

La AMEA es una organización no gubernamental integrada por mujeres juzgadoras y autoridades de instituciones electorales del continente Americano que promueve democracias más inclusivas, representativas y equitativas, además de visibilizar el trabajo de las mujeres en los escenarios internacionales y fomentar la equidad, igualdad, justicia y no violencia de género en el ámbito electoral.

La magistrada presidenta del TEPJF consideró que la igualdad no es una aspiración, no es una acción afirmativa ni una cuota; es una realidad que tenemos que lograr.

“La igualdad es un derecho que se defiende cada día con firmeza, con decisión y sobre todo con unidad” — Mónica Soto Fregoso, presidenta de la AMEA

La AMEA, resaltó que es mucho más que una red institucional, es una comunidad de mujeres que ejercen el poder en forma resiliente y valiente, que saben abrir paso “en un mundo que durante siglos ha sido construido sin nosotras, e incluso contra nosotras. Cada una de ustedes es testimonio vivo de esa lucha”, resaltó.

Plan de trabajo de Mónica Soto, presidenta de la AMEA

Como presidenta de la AMEA, dijo que un plan estratégico será consolidar a la asociación como un referente internacional en igualdad sustantiva, justicia electoral paritaria e interseccionalidad. Se buscará que la región avance de las cuotas a la paridad plena en los cargos de elección popular.

Otro objetivo de su gestión será el fomento de la unidad y sororidad entre todas las integrantes, reconociendo que la AMEA trabaja con todas y para todas, así como mantener abiertas las puertas de la organización a todas las mujeres que quieran aportar activamente a transformar desde la visión y la justicia electorales.

Promoverá, también, la observación electoral con enfoque de género e interseccionalidad y fortalecer las redes de apoyo, acompañamiento y defensa entre las integrantes de la asociación para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género de adentro hacia afuera.

Expuso que el primer compromiso es fortalecernos entre nosotras para poder fortalecer a las otras. Ello, agregó, reflejan la visión de una AMEA unida que defiende los derechos políticos de las mujeres, el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y personales, así como la construcción de una justicia y una democracia verdaderamente igualitaria, inclusiva e interseccional.

Mónica Soto rindió protesta ante el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), José Thompson, en su carácter de secretario ejecutivo de la AMEA, y de la presidenta saliente de la asociación y jueza titular del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, Rosa Pérez de García.

